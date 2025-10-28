Farándula

Édgar Silva llega a los 58 años y así lo sorprendieron en Teletica

Presentador y periodista vive un día muy especial este 27 de octubre

Por Manuel Herrera

El querido presentador Édgar Silva vivió un día muy especial este lunes, pues celebró su cumpleaños número 58 y en Teletica lo sorprendieron con un detalle que él agradeció con mucho cariño.

Silva, quien nació en Liberia de Guanacaste, fue homenajeado en las redes sociales del programa Mira quién baila, donde el canal le dedicó un mensaje lleno de buena vibra.

Édgar Silva
Édgar Silva es el presentador estelar de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Instagram/Instagram)

Hoy el show es tuyo, Édgar Silva. El escenario se enciende para celebrar al presentador más alegre del país”, dice la primera parte de la publicación.

Que no falten los pasos, las risas y la buena vibra”, añadió Teletica, junto a una foto del periodista luciendo una gran sonrisa.

Agradecido con el cariño del público

El también comerciante de café y aguacate no dejó pasar la oportunidad para agradecer a sus compañeros y al público que lo sigue desde hace tantos años.

Édgar Silva
Édgar Silva fue sorprendido por Teletica por sus 58 años. Fotografía: Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

¡Muchas gracias! Gracias a todo el equipo y a todo el talento del programa por permitirme estar con ustedes. Y a todo el público, MUCHAS GRACIAS por su cariño y apoyo de siempre. Les envío un abrazo cariñoso y lleno de bendiciones”, expresó el carismático conductor de canal 7.

Actualmente, Édgar Silva es una de las figuras más queridas y consolidadas de Teletica, donde continúa brillando como presentador de Mira quién baila.

Desde La Teja le enviamos nuestros mejores deseos de salud, felicidad, trabajo y prosperidad en esta nueva vuelta al sol.

Édgar Silva
En Teletica felicitaron a Édgar Silva por su cumpleaños 58 con este mensaje. Fotografía: Captura Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)
