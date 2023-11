Edgar Silva revela por qué será el gran ausente en la Teletón de este año

Este año habrá un gran ausente entre los presentadores para el cierre de Teletón 2023. (JORGE CASTILLO)

Este viernes 1º de diciembre, a partir de las 10 p.m., dará inicio una nueva edición de la Teletón, que este año tendrá a un gran ausente en la tarima principal.

Días atrás anunciaron quiénes serán los presentadores en esta ocasión y nos llamó poderosamente la atención que no dijeran el nombre de Edgar Silva, quien siempre está para el cierre de la transmisión televisiva.

Nos dimos a la tarea de averiguar la razón por la que esta vez el “Flaco” no gritará: “¡pizarra, pizarra!” junto a los demás presentadores y el grupo de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

Para empezar, no fue por una decisión del Club Activo 20-30, sino más bien del mismo periodista, quien nos confesó que se tuvo que disculpar con la organización porque por un error suyo organizó un paseo familiar para estas mismas fechas.

“Planeé un viaje familiar en esa fecha, como es fin de semana largo, me tuve que excusar con ellos. Creo que la familia merece la atención también, lamento no estar, pero colaboraré con mi donativo, como siempre lo hago, pero este año cuando vi las fechas dije: ‘¡Ay, Dios mío! El viaje me choca con Teletón’, o sea, el viaje lo planeamos para un fin de semana largo y cuando coordinamos el hotel y todo no capté que eran las mismas fechas”, explicó.

Edgar Silva lamentó no estar este año, pero aseguró que ayudará con su donativo como todos los años lo hace. (Lilly Arce Robles.)

El presentador de Nace una estrella contó que se va unos días con su esposa y algunos familiares para un lugar de montaña acá mismo en el país, pues quiere recargar baterías junto a ellos luego de semanas de mucho trabajo, tanto en el canal como en su finca.

Desde los años noventa, él siempre ha sido de los presentadores principales de la maratónica y se ha ausentado en unas cinco ocasiones, por diferentes circunstancias, pues siempre es de los primeros en decir “sí” a la causa.

“Cuando salí de Teletica paré como dos años, otra vez fue porque estaba en México, a lo que recuerdo”, mencionó.

Todos a apoyar

Edgar confesó que una de las cosas que más le hará falta de no estar en Teletón es compartir con el grupo de Guías y Scouts, a quienes quiere y admira mucho por su gran labor con esta causa cada año.

Además, deseó mucho éxito a sus compañeros presentadores que estarán esta vez, así como a la producción en general, pues dice ser uno de los que más cree en la honestidad del Club Activo 20-30. La meta este año es de 500 millones de colones.

“Honestamente, espero que se llegue a la meta, que la gente apoye. Me parece que escogieron un proyecto muy bonito y que a veces está muy escondido, que es la unidad de oftalmológica del Hospital de Niños y nada, ojalá que todos colaboremos y que dentro de nuestras posibilidades todos podamos dar lo que podamos”, dijo.

La Teletón 2023 será este 1º y 2 de diciembre.

Los presentadores esta vez serán: Maricris Rodríguez, Andrés Zamora (Padre Mix), Ítalo Marenco, Rafa Pérez, Ginnés Rodríguez, Charlyn López, estos de Repretel.

Del 7 estarán Natalia Monge, Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann, Daniel Montoya, Keyla Sánchez, José Miguel Cruz, María Fernanda León y Gabriela Jiménez.

Douglas Sánchez, Verónica González, Cristiana Nassar, del canal ¡Opa!

Natalia García, Michael Soto, Sergio González, de Multimedios. Además Jerry Alfaro, de canal 36, entre otros.