Melissa Mora sale rascando con cancelación del show de drag queens en Teletón

Melissa Mora no tenía “vela en el entierro” pero los ojos de la gente se voltearon hacia ella luego del anuncio que hizo el Club Activo 20-30 de que el show de drag queens en la Teletón 2023 fue cancelado.

Presiones de grupos sociales fue, según la organización de la maratónica, la responsable de traerse abajo el espectáculo artístico que algunas transformistas del país iban a dar el sábado por la madrugada.

Sin embargo, luego del polvorín que se armó con la suspensión del show drag, en la red social X (antes Twitter) ardió Troya y la cantante ramonense fue el centro de la disputa.

Hay quienes están indignados de que Teletón no permitiera a drag queens subirse a su escenario, pero sí permitió la excesiva sensualidad con que Meli cantó el año pasado en la actividad benéfica.

La gente comenzó a compartir en esa red una publicación de La Teja de diciembre del año pasado, que hablaba del sexi vestuario que usó Mora en su presentación de la Teletón 2022, también en horas de la madrugada de aquel sábado.

“Entonces si yo envío una solicitud para que las nalgas de Melissa Mora no salgan en Teletón, me aceptan la solicitud y la Meli no sale (o al menos sus nalgas)”, consideró el usuario @Sergiomaeko en X.

Otro perfil, identificado como @GrabrielCs, cuestionó que a la también modelo y empresaria no se le aplique los filtros del tema de los valores, uno de los que señaló la Federación Alianza Evangélica Costarricense para pedirle al Club Activo 20 30 que cancelara el show drag.

“La falsa indignación por lo del drag es tan absurdo mae, o sea, Melissa Mora reina de Costa Rica pero ajá cómo es esto ‘los valores fundamentales que la organización Teletón busca promover’”, consideró este usuario.

La cantante Melissa Mora sí fue anunciada entre el grupo de artista nacionales que le dará sabor a la Teletón 2023, que se llevará a cabo este viernes 1 y sábado 2 de diciembre. Habrá que ver cómo sale vestida pero no dudamos que vaya más que sensual.

Precisamente, el show drag estaba programado para cerca de las 2 de la mañana, del sábado 2 de diciembre.