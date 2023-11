Grupo de drag queens dice que su presentación en Teletón fue cancelada por “presiones”

Cinco de las drag queen más conocidas del país iban a hacer un show para Teletón.

Este año, por primera vez en la historia de la Teletón, se iba a presentar un grupo de drag queens, pero su show se canceló en las últimas horas.

Según el grupo Drags de Costa Rica, varios medios presionaran al Club Activo 20-30 de sacarlos de la programación.

La organización de Teletón había anunciado el jueves anterior que incluyeron a un grupo de drags entre los artistas que se presentarán los días 1º y 2 de diciembre en el auditorio de Grupo Moreno, en Pavas, donde se hará la actividad este año.

Sin embargo, en las últimas horas esto generó que muchos manifestaran su molestia, tanto en redes sociales como directamente ante la asociación, asegurando que es una actividad benéfica enfocada en los niños.

Según anunció el grupo Drags de Costa Rica en un comunicado de prensa, la cancelación se dio “como resultado de presiones de diversos medios de comunicación hacia la Teletón, entre ellas amenazas de retirar su apoyo si no se cancelaba nuestra participación, no no presentaremos este año”.

El show de drags estaba programado para el bloque de artes, que dará inicio el sábado 2 de diciembre a las 2:30 a.m.

En este se iba a presentar las reconocidas transformistas Candi Iser, Drag Nicol, Eka Eka, Ari Moore y Rubi Reed.

El grupo Drags Costa Rica anunció que les cancelaron su show en Teletón.

El presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), el pastor Ronald Vargas, fue uno de los que presentó su molestia ante el Activo 20-30, al argumentar que no deben perder “los valores” que lo han llevado a su funcionamiento.

“Queremos solicitarle públicamente y de manera vehemente, que esa participación sea cancelada por el bienestar de nuestra niñez y el espíritu del evento que se ha realizado durante tantos años en diferentes partes del mundo”, publicaron.

Otro que también mostró su molestia ante esta iniciativa fue el diputado Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, porque a su parecer Teleton “debe ser un evento que una a Costa Rica por una causa y no la plataforma para el exhibicionismo y la ridiculez”.

“Es inaceptable que quieran utilizar a la niñez costarricense para promover una ideología perversa y distorsionada”, publicó en sus redes.

Gran molestia

Los miembros del grupo Drags de Costa Rica manifestaron sentirse muy dolidos, pero más “decepcionados”, porque para ellos existe una ignorancia sobre su forma de expresar arte.

“El drag es una expresión artística, así como así como la danza y el canto y, el no poder verlo así, no es más que una demostración de una corta visión de lo que es cultura”, señalan en el comunicado.

Teletón será este 1º y 2 de diciembre. Instagram

Están molestos porque al final todo el esfuerzo y sacrificio que hicieron para su presentación quedó en nada.

“Esta iniciativa no solamente implicó esfuerzo de todas las personas que se iban a presentar, también de diseñadores, espacios y personas involucradas que donaron su tiempo y espacio para ensayar y enseñar una presentación pública y digna de un evento como Teletón. Siempre respetando su espacio, su público y su objetivo que es apoyar a la niñez de Costa Rica”, agregaron.

Para concluir, anunciaron que seguirán en su lucha, desde su trinchera, para hacerse sentir respetados.