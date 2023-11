Líder de Drags Costa Rica explota contra la homofóbicos que “los sacaron de la Teletón”

Ellas eran las cinco drag queen de Drags Costa Rica que se iban a presentar en Teletón.

La cancelación de la participación de Drags Costa Rica en la Teletón tiene indignados a muchos, en especial a los miembros de la comunidad LGTBỊQ, pues sería la primera vez que se presentaría un espectáculo así en televisión nacional.

El Club Activo 20-30 informó este martes a través de un comunicado de prensa que decidieron cancelar su participación en “virtud de las solicitudes recibidas por diferentes grupos de la sociedad costarricense”, sin dar mayores detalles.

Dicha presentación estaría a cargo de las transformistas Candi Iser, Drag Nicol, Eka Eka, Ari Moore y Rubi Reed. Teletón será este 1 y 2 de diciembre.

Conversamos con Candi Iser, líder de Drags Costa Rica, quien aclaró que el espectáculo que tenían preparado sí es para todo público y que esto no es más que un ataque de homofobia.

- Primero que nada, ¿cómo fue que surgió la iniciativa que ustedes estuvieran en Teletón este año?

El Club Activo 20-30 se comunicó conmigo hace poco más de un mes y nos hicieron la invitación a las cinco drags que íbamos a participar como parte del espectáculo y, a partir de ese momento empezamos con los preparativos, ensayos a los que se sumaron coreógrafos, más de 15 bailarines, vestuaristas, estilistas y maquillistas.

El jueves pasado fue la conferencia de prensa en Paseo Colón donde salió a la luz nuestra participación, pero resulta que este lunes a las 8 p.m. se comunicaron conmigo los compañeros de Activo 20-30 para comunicarme el mensaje que ya todos vimos (la cancelación).

Candi Iser (izquierda) es una de las transformistas con más trayectoria en el país.

- ¿Qué razones les dieron ellos?

Que por presiones de algunos sectores se iba a tener que desistir de la participación de los Drags Costa Rica, esto también por presión de algunos medios, entonces me parece atroz que ellos condicionen el apoyo para un evento como lo es Teletón, que apoya a los niños de Costa Rica, condicionando que si los drags están, yo no apoyo, entonces no es un apoyo transparente, ni sincero, es condicionado.

También vimos el comunicado de la Federación Alianza Evangélica Costarricense donde exigían que sacaran a los drags de Teletón, los de Activo 20-30 me mostraron su tristeza porque ellos estaban muy emocionados con nuestra participación y estuvieron ahí todos estos días trabajando a nuestro lado, viendo los ensayos, se cuidaron todos los detalles, vestuario, musicalización, iba ser un espectáculo para toda la familia y realmente se cuidaron todos los detalles, además iba a hacerse en un horario (2:30 a.m. del sábado) en el que difícilmente un niño iba a estar viendo el espectáculo.

La cancelación de su presentación se dio a conocer este martes y las drags anunciaron que seguirán en su lucha porque su trabajo sea visto como arte.

- ¿Un show drag es para para todo público?

Se dice que los drags no son para toda la familia, yo realmente difiero. El drag es realmente para toda la familia porque es cultural, el problema de todo esto es que el drag se ha sexualizado y no todos así. Así que reitero que el drag sí es para todo público.

- ¿Cómo se toman la noticia de la cancelación?

Muy triste. Es completamente lamentable. Hay dos puntos a denotar, uno, el trabajo de tantos artistas, solo por mencionar algunos, estilistas, diseñadores, bailarines, drags; fue demasiado grande y ahora que de un momento a otro, nada más tirarlo por la borda es completamente lamentable. Pero, hay otra cosa más lamentable aún, y es la presión de algunos sectores para el Club Activo 20-30. ¿Cómo puede ser posible que hay una doble moral tan grande? Y, solo por mencionarle un ejemplo, nos están sacando solamente por ser de la comunidad sexualmente diversa, no es por ser drags, hay que dejarlo claro, porque si estuvieran sacando a todos los drags de Teletón estaríamos hablando que ni doña Merry (personaje de Roque Ramírez) ni Porcionzón vestido de mujer, ni un montón de personas que a lo largo de todos estos años han formado parte de Teletón y de otros espectáculos podrían formar parte.

El problema no es con el drag, ni es con el transformismo porque a doña Merry se le permite solamente por el hecho de ser heterosexual, a Candi Iser no se le permite por el hecho de ser una persona homosexual, entonces aquí no es una cuestión de que el drag no es para todo público o que el drag no es para la familia, es que viene de la comunidad, entonces sí es homofobia completamente.

Este fue el comunicado que emitió Activo 20-30 ante la cancelación del espectáculo y dijeron que no se referirán más al tema.

- ¿Qué va a pasar con el show que habían montado?

Hay empresas y organizaciones que nos están escribiendo para comprar el espectáculo y nosotros a lo interno estamos conversando como artistas que el dinero, en caso de que se haga, será donado a la Teletón, porque nuestro problema ahorita no es con la actividad, sino con esos sectores que presionaron para que esto sucediera.

Se sigue en la lucha y se sigue apoyo, los niños costarricenses no tienen la culpa de todo lo que está sucediendo.

Estas son algunos de las quejas que circulan en redes sociales por parte de los que no están de acuerdo que quitaran la presentación de los drags.

Intentamos conocer la reacción de los humoristas Carlos Ramos y Roque Ramírez a raíz de los señalamientos de la transformista, así como por algunos comentarios similares que han hecho en redes sociales, pero ambos decidieron no referirse al tema.