Édgar Silva sorprende con las razones por la que no se mandaría a pista en Mira quién baila

Édgar Silva es el presentador estelar de los grandes programas de canal 7. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Édgar Silva dejó con la boca abierta a más de uno este jueves, al revelar las razones por las que no aceptaría bailar en el programa de Teletica Mira quién baila (MQB).

Silva es el presentador estelar del reality de meneos que canal 7 estrenó en el 2024 y que volverá el próximo 7 de setiembre con una segunda temporada.

Como el canal del trencito anda buscando a los participantes, María Fernanda León le preguntó al periodista este jueves si se mandaría a pista, pero él dijo que no.

La presentadora de De boca en boca y Édgar se vieron las caras en Nicoya de Guanacaste, desde donde canal 7 transmitió muchos de sus programas este jueves por la fiesta de la Anexión de Nicoya a Costa Rica.

Édgar Silva fue el presentador de la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Me hace mucha falta”, le dijo León muy chineada a Édgar. “Igualmente, cariño”, le respondió el famoso periodista en el inicio de la conversación.

Luego, la cantante le dijo a Édgar que un día de estos tenían que ir a bailar y así fue como ambos empezaron a hablar de MQB.

“¿Vas a bailar en MQB?, ¿no te han propuesto?”, consultó Silva a León.

“No me han propuesto, seguro dicen que tengo dos pies izquierdos. ¿Y usted?”, respondió María Fernanda.

Édgar Silva habla de una eventual participación en Mira quién baila

“No, no, yo no bailaría. Es mucho brete y me pagan mejor presentando”, afirmó el querido guanacasteco, enterrando cualquier posibilidad de verlo en la pista compitiendo más allá de los pasos prohibidos que suele sacar en el escenario cuando presenta el show.

Como Édgar le dijo que ganaba bien como presentador de MQB, Fernanda no desaprovechó. “Diay, entonces lléveme como presentadora”, dijo entre risas.