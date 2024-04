Edson Picado le pone bonito al ejercicio motivado por su novia Katherinne González

Edson Picado hace crossfit de tres a cuatro veces por semana durante una hora. (Instagram)

Edson Picado, comediante e imitador de Pelando el ojo, reconoció que su novia, colega y compañera de trabajo, Katherinne González, fue clave en la decisión que tomó hace seis años de ponerle bonito al gimnasio.

Picado dijo a La Teja que aunque desde muy chiquitillo se rozó con el deporte (en la escuela con el fútbol y en el colegio con el baloncesto), después de su etapa se volvió un poco vaguillo para entrenar, hasta que llegó González a su vida.

“En la escuela estuve en un equipo de fútbol, pero me fue pésimo porque soy malísimo jugando, solo soy bueno como portero, y fui a un colegio deportivo en Grecia donde todos los días entrenaba baloncesto y jugué por cuatro años, pero cuando salí del colegio pasé mucho tiempo sin entrenar y ya en el 2018 que conocí a Katherinne, ella me invitó a una clase de ejercicios funcionales y me volví a motivar con esto del ejercicio, porque tenía el apoyo de ella”, contó.

Después, la pareja comenzó a explorar otras opciones de entrenamiento y fue cuando conocieron el crossfit, una disciplina de la que se enamoraron y que Edson practica una hora por día, de tres a cuatro veces a la semana, en un lugar llamado Catharsis, en Heredia.

“Elegí el crossfit por el ambiente que hay. Es una disciplina donde las personas se apoyan mucho para salir adelante, donde no se están comparando el uno con el otro y le exige a uno a ser mejor cada día”, mencionó.

En los últimos días, el imitador de Repretel también incorporó su faceta de humorista a su entrenamiento deportivo, por medio de videos en los que, de forma cómica, recrea situaciones que pueden pasar en los gimnasios.

Mientras entrena, Edson hace algunas de esas grabaciones que luego las comparte en Instagram y con las que la gente se ha sentido identificada gracias a esa cuota de humor que él le pone.

A las sesiones en el box, Edson y Katherinne le están incorporando caminatas los fines de semana.

Edson Picado es imitador de Pelando el ojo. (Instagram)

“El objetivo de todo esto es tener un buen físico y ganar salud, porque lo primordial es estar bien y el deporte ayuda mucho en esa parte”, mencionó el joven de 26 años.

Junto con la actividad física, Picado lleva un acompañamiento en su alimentación proporcionado por la nutricionista Melania Cevo.

Picado explicó que su alimentación no depende de una dieta, pero sí de una guía nutricional suministrada por la profesional.

Katherinne González es una gran inspiración para Edson Picado. (Instagram)

“Es una guía con porciones y las horas para comer, yo no me limito a comer cosas, pero sí llevo un orden en todo lo que como”, finalizó.