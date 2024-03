Khloé Kardashian y Donatella Versace ayudan a modelo Johanna García a estar fit

Johanna García es espectacularmente guapa.

La modelo Johanna García se la juega de lo lindo para mantenerse en forma y verse siempre guapa, ahora que vive en Estados Unidos y, en ese trabajo Khloé Kardashian y Donatella Versace son muy importantes para ella.

Khloé y Donatella son las dos “perrhijas” de la exreina de belleza, quien se fue a vivir a Austin (Texas, Estados Unidos) a finales de noviembre del 2023 con su hija y esposo, debido a una gran oportunidad de trabajo que le salió a su marido.

Para Johanna, el cambio implicó todo, incluso buscar la manera de mantenerse fit y saludable en un lugar que la ha ido conquistando poco a poco, pero en el tema del gimnasio le ha quedado debiendo.

García contó a La Teja que aún no encuentra un gym que le guste y que la haga sentir cómoda, por eso tuvo que readaptar su entrenamiento físico y ahora camina diariamente una hora con sus dos peluditas, a las que les puso nombres de celebridades.

“Lo más importante que hago es comer saludablemente. Eso es el 90 por ciento de estar en forma y saludable. Además, camino todos los días una hora y hago algunas rutinas en casa”, contó.

Johanna García camina todos los días con sus perritas Donatella Versace y Khloé Kardashian. (Cortesía)

Las caminatas le valen por cardio, entonces ahí quema bastantes calorías, mientras que sus lindas perritas también disfrutan del aire de la nueva casa, porque a las mascotas se las llevó desde Costa Rica.

“No estoy yendo al gimnasio porque no he encontrado uno que me guste cien por ciento y con las caminadas hago cardio para mantener mi peso”, dijo la guapísima Mrs Universe Costa Rica 2016.

La actividad física la complementa con una buena y balanceada alimentación.

“Comienzo la mañana con un batido verde en ayunas. Después de que voy a dejar a mi hija a la escuela vengo y hago la rutina. A media mañana me como un yogur griego con granola y para el almuerzo como ensalada, media taza de arroz y una proteína que puede ser carne, pollo o pescado”, detalló.

El cafecito de la media tarde no le puede faltar con dos tortillas y jamón y en la noche come algo similar a lo que hizo de almuerzo.

Johanna García vive en Austin con su esposo y Paula, la única hija de la pareja. (Cortesia)

Joha contó que, eso sí, un día a la semana se da libre para tomarse alguito y pecar con alguna comidita.

