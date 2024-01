Modelo Johanna García cuenta las congojas y alegrías de su primer mes viviendo en Estados Unidos

Johanna García junto a su esposo Alberto Miranda y la hija de ellos, Paula, en su nueva casa en Estados Unidos. (Cortesia)

Las playas de Guanacaste que visitaba con frecuencia y el calor de la Alajuela donde vivió hasta finales de noviembre, son dos de las cosas que más extraña la modelo y exreina de belleza, Johanna García, de su terruño: Costa Rica.

Joha alistó maletas y se fue a vivir a Austin (Texas, Estados Unidos) por una oportunidad de trabajo que le salió a su esposo, con quien lleva 20 años casada.

LEA MÁS: Conocida modelo y exreina de belleza vendió todo y jaló de Costa Rica por esta razón

La pareja alistó maletas, vendió todo en Costa Rica (solo la casa no) y se fue con su hija Paula, de 15 años, y las perrhijas Donatella y Khloe, a las tierras del Tío Sam, donde la guapa ya lleva viviendo mes y medio (su esposo un poquito más).

¿Cómo le ha ido a la Mrs Universe Costa Rica 2016 en estas primeras semanas fuera del país donde nació? De eso, sus congojas y alegrías, la curvilínea habló con La Teja.

¿Qué tal va su nueva vida por allá?

Fue un cambio de 180 grados. Es muy diferente la cultura y el estilo de vida de acá. Texas es un Estado que ellos mismos dicen donde todo es grande, hasta las velocidades en las carreteras, pero hay que acomodarse a todo. Los primeros días que agarré el carro me sudaban las manos del susto.

¿Le ha dado mal de patria?

El 31 (de diciembre) fue el día que nos sentimos melancólicos, por la fecha, pero pasamos el día en la casa y en la noche salimos a celebrar a la casa de unos vecinos, llevamos chicharrones e hicimos tacos. Pero hasta ahora he estado bien, contenta y adaptándome.

¿Ya está en el gimnasio y llevando su vida más cercana a como era aquí?

Esta semana tuve una prueba en el gimnasio, pero sigo buscando uno. Estaba concentrada con el tema de la escuela de mi hija, que ya entró a clases y entonces ahora que me quedé sola en la casa voy a atender las cosas mías. Ahorita lo que hago es que salgo a caminar todos los días.

Johanna García está sacudiendo Austin con belleza y estilo. (Cortesia)

LEA MÁS: Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, tuvo un gesto de no creer con su gran amiga Johanna García

¿Cómo le ha ido con el inglés?

Con el idioma lo he ido masticando; lo entiendo pero me cuesta hablarlo. En la escuela me he comunicado bien, por dicha, con ciertas frases y cosas y hay funcionarios latinos. Por ahora ha sido bastante fácil el tema de la comunicación.

¿Hasta ahora qué ha sido lo más difícil de vivir allá?

El clima. Ha sido lo más desafiante, porque el frío es muy extremo en invierno. Me ha afectado bastante.

¿Qué extraña de Costa Rica?

La playa, veo a mis amigas allá y se me hace la boca agua por estar con ellas, sobre todo en las playas de Guanacaste, que amo. Y el clima. Esas dos cosas.

Y las cosas que más le han impresionado de su “nuevo hogar”, ¿cuáles son?

El orden que tiene este país para manejar, sacar la basura, en el tema de las señales de tránsito, hasta en los restaurantes. De hecho, hace poco pasé una vergüenza en un restaurante porque estaba muy lleno y mientras mi esposo hacía fila yo vi una mesa desocupada y me fui a guardar la mesa y llegaron y me quitaron. Eso no se permite allá.

Johanna García y su familia recibieron la visita sorpresa de Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford hace unas semanas. (Cortesia)

¿Solo ese bañazo ha pasado?

Ese y que uno, como buena latina, saluda a todo el mundo de beso y abrazo; al menos yo soy así y me pasó con las compañeras de trabajo de mi esposo que el primer día que las saludé fue así. Se quedaron tiesas.

LEA MÁS: Johanna García cumple 20 años de casada y reconoce que no le tenían fe para el matrimonio

¿Ya escogieron casa?

Ya por dicha la tenemos. Es una casa bonita, gracias a Dios y la hemos estado llenando poco a poco. En la propiedad las perritas tienen su espacio, pero ahorita pasan solo adentro porque están como la dueña: sufriendo por el frío. Poco a poco nos hemos ido estableciendo. Llegamos a una casa vacía y lo primero que hicimos fue comprar las camas y ahí vamos, empezando de cero después de 20 años de casados.

¿Ya tiene licencia para manejar allá?

Estoy en ese proceso porque solo puedo usar la de Costa Rica por tres meses. Tengo que hacer un curso y la prueba de manejo para que me den la licencia de aquí.

¿Cómo reaccionan allá cuando usted cuenta que es de Costa Rica?

¡Qué linda pregunta! La gente sí reacciona impresionada y me preguntan que qué hago yo viviendo aquí (en Texas) teniendo un país tan lindo como es Costa Rica. Me empiezan a hablar maravillas de Costa Rica y me ha pasado con toda la gente en supermercados, en las tiendas, en el mall. La gente de acá tiene muy buen concepto de Costa Rica y eso me hace sentir muy orgullosa.

Johanna García y toda la familia, incluidas las perritas Donatella y Kloé disfrutaron de la época navideña de Austin. (Instagram)

¿Está planeando algún viaje a Costa Rica pronto?

Todavía no. La próxima semana nos vamos a ver con Karol (Uzaga, exreina de belleza) en Orlando y Tere (María Teresa Rodríguez) viene en febrero. Vienen mis suegros también, entonces todavía no estoy pensando en viajar a Costa Rica, aunque lo deseo.

LEA MÁS: Exmodelo recordó sus inicios en los concursos de belleza

¿Se siente feliz allá?

Sí, estoy sumamente feliz. Me siento una mujer realizada a mis 41 años, contenta con la vida y agradecida con Dios. Nunca me imaginé estar viviendo aquí, pero así es la vida y solo hay que ser feliz y agradecer.