Exmodelo recordó sus inicios en los concursos de belleza

Johanna García aseguró que una de las épocas más felices de su vida era cuando participaba en los concursos de belleza.

Recordar es volver a vivir y eso lo tiene muy claro la exmodelo Johanna García, quien cada vez que ve los recortes de periódico que guarda en su casa no puede dejar de pensar en lo feliz que fue en aquella época en la que participaba en certámenes de belleza.

De hecho, acomodando unas cajas se encontró con una publicación del antiguo periódico Al Día que la hizo recordar cuando ganó su primer certamen internacional en el 2007.

Según contó la guapa, aquel entonces apenas tenía 24 años y fue su primera vez viajando fuera del país. Además, ya tenía tres años de casada y aún no había nacido su hija.

“Yo empecé de pura casualidad en el modelaje porque cuando eso trabajaba en el Banco Nacional y llegó una clienta que tenía una empresa de cosas para el cabello, capilares y cosméticos, y me dice: ‘¿vos querés ser modelo?’, y yo le dije que sí y de verdad me llevó una expo de belleza y fui a modelar ahí. Nunca en mi vida me había subido a una pasarela, aunque siempre me había llamado la atención”, mencionó.

Ya han pasado 16 años de esta foto, pero Joha o ha cambiando mucho. Cortesía

Ese día, además de modelar por primera vez, conoció a la exmiss Costa Rica Beatriz Alvarado, quien la invitó a ser parte de su academia de modelaje y así fue como empezó a prepararse para participar en los concursos de belleza.

“Me metí a la academia, pero según Beatriz me iba a preparar para el Miss Costa Rica, lo que no sabía es que ya estaba casada y no podía, entonces me empezó a preparar para otro concurso de señoras y fue cuando me dijo que quería que fuera a concursar a Ecuador y al final gané. El concurso se llamaba Señora Intercontinental y esa foto que me encontré es de cuando me fui para ese certamen en el 2007″, comentó.

Del otro lado

Johanna reconoció que siempre le gustaron los concursos de belleza, pero que jamás se atrevió a intentarlo hasta que la cliente del banco la motivó y que después de ganar ese primer certamen quedó fascinada con la experiencia.

Según recordó, ese viaje a Ecuador lo hizo junto a Alejandra Quesada, hija de Vladimir Quesada (actual entrenador del Deportivo Saprissa), quien fue a participar en el Miss Teen (categoría de jovencitas) y quien también se trajo la corona.

“Una de las mejores cosas que me ha pasado en este mundo es el modelaje y a raíz de eso los concursos de belleza, porque, en mi caso en particular, he tenido la bendición de conocer Asia y Europa por los concursos. Es algo de lo que nunca me voy a arrepentir”, dijo.

Johanna ahora solo modela para sus redes sociales o cuando se pone a vacilar con las participantes de su concurso. Instagram

Ella ahora más bien está al otro lado de los concursos, porque es la organizadora del Mrs. Universe, junto a María Teresa Rodríguez, y es a lo que se dedica actualmente por completo.

De momento, solo modelaría para alguna buena causa y atrás quedaron los 15 años que trabajó en el banco. Aunque a la señora que la descubrió todavía la sigue viendo, pues se hicieron muy amigas.