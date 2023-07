Exreina de belleza Johanna García vive un infierno con sus implantes de pecho

Johanna García alertó a muchas otras mujeres con lo que le estaba pasando. Cortesía.

La modelo y exreina de belleza Johanna García ha vivido, en los últimos días, un verdadero infierno debido a los implantes que tiene en el pecho.

Joha lleva varios días sin dormir, buscando respuestas, salidas y sobre todo explicaciones de lo que le está ocurriendo, ya que se dio cuenta de que uno de sus implantes se reventó, pero como si eso fuera poco, la marca que le pusieron fue sacada del mercado debido a que se le comprobaron vinculaciones con el cáncer linfático.

Resulta que la bella mujer, codirectora del concurso Mrs. Universe, empezó a sentir un dolor en el pecho cuando corría, eso se dio en el 2021. Al principio pensaron que era algo muscular, pero en cuestión de poco tiempo la cosa fue empeorando y ahí fue cuando decidió investigar más.

“El dolor es específicamente en el seno izquierdo y en un momento era tanto que me tenía que agarrar el pecho y no podía mover el brazo. Le consulté a un cirujano plástico y me dijo que me revisara a ver si sentía alguna pelotita y no, me mandó a tomar algo para desinflamar y el dolor se me quitó como a los cinco días, pero con el paso del tiempo quedaron algunas molestias, pero nada que me diera una señal de alerta, yo me operé en el 2016 y eso pasó en el 2021″, contó.

Joha acudió hace unos días con la ginecóloga y le comentó sobre la molestia en el pecho que tenía. Le mandaron exámenes y ultrasonidos, en ese tiempo fue notando que un pecho estaba más grande que el otro y cuando le dieron los resultados le confirmaron que tenía el implante reventado.

“El chico que me atendió me dijo que tenía el implante no reventado, sino reventadísimo, me aconsejó que me lo cambiara. Saqué cita en una clínica, pero cuando iba de camino me dio por preguntar a la clínica donde me operaron que cuáles implantes tengo, me mandó una foto que decía Allergan 120, yo no sabía ni qué era, pero me dio por investigar en Google y la primera noticia que me salió fue que en el 2019 estos implantes fueron retirados del mercado por estar ligados a cáncer linfático”, comentó.

Joha dice que llegó a la cita llorando, desesperada de saber que no solo tenía el implante reventado, también que podía estar albergando algún tipo de cáncer en su cuerpo y desde hace mucho tiempo.

Cuando le consultó al médico que la operó, en el 2016, la respuesta fue muy fría, al principio le dijo que esos no eran los implantes que le puso, ella no se confió y siguió investigando, le mandó un correo a Allergan para ver si los que ella tenía eran los del problema y le confirmaron que sí y le recomendaron que buscara a un doctor.

García le reclamó al doc que la operó y este se lavó las manos, según cuenta. Prácticamente la dejó sola, pues ni él ni la empresa le notificaron nada en ese tiempo.

“Yo estoy asustada porque eso está explotado dentro de mi cuerpo, no sé cuáles secuelas pueda tener, he pasado con dolor, incomodidad, no he podido dormir bien en tres días por la preocupación que tengo. No sé cómo manejan estos casos, pero al publicarlo en redes sociales me di cuenta que no soy solo yo, en este momento tengo confirmadas cuatro mujeres que tienen los mismos implantes, es más, dos de ellas también los tienen reventados”, explicó.

Johanna se ha estado moviendo en temas legales y médicos, así que de momento está a la espera de que le den la cara para saber qué va a pasar con ella.

“Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, solo que me den respuestas de por qué no me avisaron en el 2019 de que fueron sacados del mercado, ni yo ni muchas mujeres que tienen estos implantes sabíamos”, dijo.

El próximo lunes tiene una cita para valoración y que será muy importante a la hora de tomar decisiones sobre su salud.

“Sé que tengo que hacerme una explantación (extracción de implantes) para tratar de quitar el implante lo más completo posible y tratar de limpiar el seno. El lunes me van a decir si me los quitan y me ponen otros de una vez o si no puedo ponerme todavía para hacerme más exámenes en las mamas.

A pesar de lo duro que la está pasando, la exreina de belleza afirma que si algo bueno se le puede sacar a estar situación es que, de alguna manera, con su caso ha podido alertar a otras mujeres que se han hecho cirugías similares, para que revisen y consulten sobre lo que tienen dentro de ellas, pues esos implantes podrían afectarles la salud.

De cuidado

El tema de los implantes y los daños que les pueden causar a las mujeres es algo que se ha venido hablando mucho en los últimos tiempos.

Recordemos que hace un par de meses Vica Andrade reveló, en sus redes sociales, que tomó la decisión de quitarse los implantes debido a los males que les estaban provocando.

“Las enfermedades de los implantes mamarios son reales, existen y matan, cada vez son más las mujeres que alzan la voz y hoy quise hacerlo yo. Los dos últimos años han sido muy difíciles para mi salud y por eso tomé esta decisión”, dijo Vica en marzo del 2023.