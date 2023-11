Conocida modelo y exreina de belleza vendió todo y jaló de Costa Rica por esta razón

Johanna García es una modelo y exreina de belleza del concurso Mrs Universe. (Cortesía)

Cuatro meses le tomó a Johanna García decidirse vender todo lo que tenía en Costa Rica para jalar del país con su familia y aprovechar una gran oportunidad de trabajo que le salió a su esposo, Alberto Miranda.

El martes, la Mrs Universe Costa Rica 2016 y su hija Paula, tomaron el vuelo que las llevó hasta su nueva casa en Austin, Texas, Estados Unidos, donde se reencontraron con Miranda para iniciar juntos la nueva etapa de sus vidas.

Alberto se había ido un mes y medio antes, y su esposa se había quedado en Costa Rica con Paulita vendiendo todo lo que habían comprado durante los 20 años que tienen de casados.

Antes de partir, la modelo y exreina de belleza habló con La Teja sobre esta nueva aventura y lo que ha implicado para ella, y aunque aceptó que le dolió mucho dejar Costa Rica, la idea de vivir separados nunca fue una opción.

¿Por qué se va del país?

Mi esposo es ingeniero, trabaja para una empresa médica que lo contrató allá (en Estados Unidos). Fue una decisión que hemos venido hablando desde hace 4 meses, lo pusimos todo en manos de Dios, las puertas se abrieron y todo se dio. Mi esposo tiene mes y resto de estar allá. Él se fue primero. Es un contrato indefinido y es, prácticamente, para quedarnos a vivir allá.

Esta parejita de novios del pastel de bodas de Johanna García, es una de las poquitas cosas de su casa que se llevó para Estados Unidos. (Cortesía)

¿Cómo asumió la noticia de dejar Costa Rica?

Cuando mi esposo me dijo que todo estaba en pie, lo primero que hice fue llamar a María Teresa (Rodríguez, su mejor amiga) llorando y le dije que me iba para Estados Unidos. Ella me dijo que no llorara, que era una mejor oportunidad. Me tranquilicé y le conté a mis amigas más cercanas y todas me dijeron que me fuera. Voy donde está mi esposo.

¿Le costó tomar la decisión de irse?

El tema personal ha sido complicado porque tengo a mis amigas acá. Trabajo en la casa, tengo el concurso con Tere (Mrs. Universe) y con mis patrocinios y cosas, todo lo tengo acá. Paula (su hija) va al colegio, hace amigos, pero mi vida está en Costa Rica. Pero me voy a entretener en algo, me va a tocar decorar una casa nueva y comprar las cosas y entonces he tratado de ver todo lo positivo.

¿Qué va a pasar con el concurso de belleza (Mrs Universe)?

A mi esposo le puse dos requisitos para irme: que la casa tenga bastantes cuartos para que lleguen mis amigas y el segundo, que Mrs. Universe no lo voy a dejar. Vendré cada año a trabajar en el concurso con Tere.

¿Vendieron todo aquí, hasta la casa y el carro?

Vendí absolutamente todo. La casa queda con una agente de bienes raíces, no la vamos a vender sino a alquilar. El carro sí quedará a la venta.

¿Y qué se llevó?

Me llevé toda mi ropa y mis zapatos, pero sí regalé la mitad de mi clóset porque eran muchas maletas. Me llevo la parejita de novios del pastel cuando me casé, una esfera del árbol de Navidad que me regaló Tere y una copita con mi nombre.

Johanna García, su esposo Alberto Miranda y su hija Paula son una linda familia. (Cortesía)

¿Y la corona de Mrs. Universe Costa Rica?

La corona la tengo guardada en un lugar especial en la casa de mi suegrita y ahí se va a quedar.

¿Qué va a pasar con sus peluditos?

Khloé Kardashian y Donatella Versace (así se llaman sus perritas) se van con nosotros. Fue todo un papeleo porque hubo que llevarlas al veterinario y ponerles las vacunas al día y hacerles un certificado de Senasa para que pudieran entrar a Estados Unidos. Pero todo está listo.

¿A qué le va a dar prioridad a su llegada a Estados Unidos?

A matricular a mi hija en su nueva escuela, a buscar la casa donde vamos a vivir porque depende de donde quede la escuela de Paulita y a buscar un curso de inglés porque no sé hablar ese idioma.

¿No le da miedo el tema de no hablar inglés?

Allá en Texas hay bastantes latinos, por ese lado no me preocupa, solo tirándome al agua aprendo a hablar inglés.

Johanna García empacó toda la ropa y zapatos que pudo en seis maletas. El resto del clóset lo regaló. (Cortesía)

¿Y su familia en Costa Rica?

Queda aquí. Lo bueno de la tecnología y las redes sociales es que ya uno puede estar más cerca estando lejos. Pienso estar en contacto con ellos todos los días, por WhatsApp y videollamadas. La familia claramente hace falta.

¿Qué es lo que más va a extrañar de Costa Rica?

Definitivamente a mis amigas y a mi familia, pero esto es una aventura que vamos a vivir y las oportunidades hay que aprovecharlas. La vida es muy corta y hay que aprovechar, disfrutar y vivir el proceso. Hay que sentir los sentimientos lindos, y los tristes, dejarlos fluir.