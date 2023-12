Ingrid Solís, esposa de Hernán Medford, tuvo un gesto de no creer con su gran amiga Johanna García

Karol Uzaga, Johanna García e Ingrid Solís se fueron a la playa antes de que una de ellas se fuera a vivir al extranjero. (Cortesía)

Ingrid Solís no le dejó duda a Johanna García de que la amistad que hay entre las dos es a prueba de todo.

La esposa de Hernán Medford sorprendió a su guapa amiga, quien este 13 de diciembre está de manteles largos, con una inesperada visita que le hizo en Austin, Texas, donde vive García desde hace unas semanas.

Solís viajó hasta allá el martes solo para el cumpleaños de su amiguita, que no podía creer lo que sus ojos veían cuando abrió la puerta de su nueva casa y vio a la puriscaleña ahí.

“No hay necesidad de escribir nada. Jamás me imaginé. ¡Qué loca! ¡No puedo creerlo! A mí me han dado sorpresas en mi vida, pero jamás me hubiera esperado que viniera”, dijo Johanna en múltiples videos que compartió en redes sociales.

Ingrid Solís sorprendió a su gran amiga Johanna García. (Cortesía)

Abrazos, lágrimas, sonrisas, complicidad, vinitos y mucho cariño son parte las cosas que han dejado ver las guapas exreinas de belleza en las primeras horas del gran reencuentro.

Joha, quien fue Mrs. Universe Costa Rica 2016, dijo a La Teja este miércoles que ella sabía que Ingrid iba a ir a visitarla, pero que nunca pensó que sería para su cumpleaños.

“Estoy demasiado feliz. Sabía que venía, pero jamás de la vida ayer (el martes). Se puso de acuerdo con mi esposo”, contó García a este medio.

Recordemos que Joha está en tierras gringas porque a su esposo que es ingeniero le ofrecieron un gran trabajo allá. Ellos se fueron con Paula, la única hija que tienen.

El sorpresón de Ingrid Solís a Johanna García

Ingrid y Johanna estarán juntas por una semana y aprovecharán para ponerse al día con todo lo que ha pasado desde que se separaron, hace menos de un mes.

Ellas son amiguísimas gracias a que las dos son exreinas del Mrs. Universe Costa Rica, un concurso de belleza para señoras que, actualmente, dirigen García y la exmiss Costa Rica, María Teresa Rodríguez.