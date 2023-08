Eduardo Aguirre compartió su secreto para bajar tanto de peso

No solo el cantante mexicano Luis Miguel ha sorprendido a su público con su gran cambio físico sino que el cantante nacional Eduardo Aguirre también ha dejado a más de uno con la boca abierta por lo delagado que luce ahora.

Eduardo Aguirre, cantante nacional. Instagram

El artista tico ha logrado bajar 16 kilos en estos últimos meses luego de inscribirse en el gimnasio y ponerle bonito a los ejercicios.

Sin embargo, no solo eso está haciendo, nos compartió cuál es ese secretito que lo ayudó a bajar tantos kilos en tan poco tiempo.

“Me estaba afectando para cantar y decidí retomar el ejercicio este año, porque ya estaba frondoso, pero he estado haciendo mucho cardio y tratando de ponerle para ponerme menos feo (risas). Estoy a puro ejercicio y estoy haciendo algo que se llama déficit calórico que obviamente no lo voy a hacer todo el tiempo, porque no es algo que se pueda mantener, y es que esto consiste en quemar más caloría de las que consumo, así que prácticamente es cerrar un poquito la boca”, contó.

El cantante confesó que desde que empezó a notar los cambios se empezó a sentir con más energía y a ahogarse menos cuando está cantando. Eso sí, le ha tocado comprarse bastante ropa nueva.

“Fue prácticamente por un tema de salud, ya no tengo 19 años, así que tocó ponerle”, agregó.