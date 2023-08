Seguidores le hicieron fuerte reclamo a Libny “Mimi” Ortiz y ella no se quedó callada

La modelo y bailarina Libny “Mimi” Ortiz tiene días de andar de viaje por Dubái y otros países cercanos y sus seguidores en redes sociales ya le reclamaron por dejar tantos días a su bebé de más de un año solo.

La influencer decidió poner la famosa cajita de preguntas en Instagram y fue cuando le preguntaron cómo hacía para irse tantos días y dejar a Jay en casa. Aunque no fue el único reclamo que le hicieron.

La guapa le respondió que desde el minuto uno que lo dejó extraña mucho a su hijo, pero que es un niño emocionalmente independiente y que se adapta a cualquier escenario. Además, aclaró que está con las abuelitas a las que también el bebé ama mucho y que le pasan mandando videos y fotos de todo lo que ha hecho en estos días que ella está lejos.

Pero eso no es todo, porque otra seguidora también le preguntó que si su novio no se enojaba porque anduviera tanto de viaje en una pura fiesta y su respuesta de seguro asombró a su seguidora.

“Mañana apenas se levante le pregunto, pero no creo. Tenemos más de 2 años de no salir ni a la esquina, nos hemos dedicado a ser papás, entonces, creeme que una fiestica cada dos años es justo y necesario. Además, él anda aquí conmigo y siempre que viajo él me acompaña, entonces si hay fiesticas es juntos”, le respondió.

Mimi anda con parte de su equipo de trabajo de inversiones por internet, entre ellas la presentadora Marilin Gamboa, de 7 Estrellas, que ahora también está dedicada a generar dinero de esta manera.