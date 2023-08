Keyla Sánchez reconoce que hay algo en lo que falla como mamá

Keyla Sánchez es mamita de Thiago desde hace 9 años.

Keyla Sánchez dijo el jueves que ella es una mamá todoterreno, pero hay algo con lo que ella no ha podido ni podrá como mamita y lo contó con lujo de detalles en sus redes sociales.

La presentadora de canal 7 publicó en Instagram varias historias donde confesó que le falla a Thiago como mamita cuando de dientes se trata.

LEA MÁS: ¿Qué dice Kevin Chamorro sobre los chismes que lo ligan con Keyla Sánchez?

Key mencionó que no soporta ver a su hijo con un diente flojo, ni mucho menos puede ver como se le mueve el diente y ni qué decir de sentirlo.

“Uno como mamá va desarrollando muchísimas habilidades y fortalezas y en mi caso hay una situación donde yo no puedo y, de verdad, me paralizo. Hay una cosa que yo no puedo, y es a la hora de quitar un diente. Soy la más pendeja cuando Thiago tiene un diente flojo. No puedo ver como lo mueven, no puedo ver que lo tienen flojo, ni sentir, mucho menos arrancárselo”, dijo la modelo.

La ramonense aseguró que ella puede contra todo, pero contra un diente flojo, definitivamente no.

Keyla Sánchez y lo que no puede como mamá

LEA MÁS: Keyla Sánchez da pistas de lo que buscaría en un nuevo galán

“Soy la peor en cuanto a dientes se trata. Les juro que he tratado, intentado y no lo logro, no puedo, me da miedo, susto, terror el hecho de pensar que se lo voy arrancar, que le va a doler… No es la sangre ni nada de eso, es esa sensación de que lo tiene flojo”, agregó Sánchez.

La simpática muchacha hizo la confesión porque su hijo estaba con un diente así, flojitico desde hace varios días y nada que se le caía, entonces no le quedó de otra que llevarlo al dentista para terminar con la congoja que le genera a ella el tema.

Keyla Sánchez mostró unas fotos con su hijo. Instagram

LEA MÁS: Keyla Sánchez celebró “cumpleaños” del programa de canal 7 del que quedó fuera tras accidente

“Lo he intentado con muchas cosas, que muerda algo, que con hilo dental, con servilleta, hielo, con esto y lo otro, pero nada. Me declaro sumamente pendeja, miedosa con los dientes de Thiago, no puedo”, reiteró Sánchez.