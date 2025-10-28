Eduardo Aguirre estuvo con Elton John, Kevin Costner y otras verdaderas estrellas

El cantante costarricense Eduardo Aguirre sigue cumpliendo sueños a lo grande como parte del grupo canadiense The Tenors.

Los tenores fueron invitados a la gala de la Starkey Hearing Foundation, que se realizó en Minnesota. Dicha fundación busca llevar audífonos y atención auditiva a quienes más lo necesitan.

Allí pudo compartir con estrellas como: Elton John, Kevin Costner, Chris Tucker, Lou Ferrigno y Geena Davis.

Eduardo Aguirre estuvo con Elton John

Aguirre contó desde Estados Unidos que ha sido una experiencia “maravillosa” y que lo más lindo es que no lo hicieron sentir menos sino que todos fueron pura vida.

“Imaginate compartir con actores, cantantes, músicos… uno piensa que se va a sentir pequeño y ¡todo lo contrario! Todos fueron tan amables que uno se siente como uno más”, dijo.

Además, agregó que vivió momentos únicos al reír con el actor y humorista Chris Tucker, conversar con el actor Kevin Costner, o saludar al mismo Elton John, quien se tomó el tiempo de hablar con cada persona.

“Elton John tuvo la amabilidad de ir uno por uno con cada persona que estaba ahí. Kevin Costner tuvo el increíble gesto de compartir con nosotros y de conversar, de detenerse”, contó.

Eduardo Aguirre, miembro de The Tenors, de Canadá, estuvo con Elton John en una actividad humanitaria de una fundación estadounidense. (redes/Instagram)

The Tenors escuela de vida

Ser parte de The Tenors y tener la oportunidad de compartir con personalidades de este calibre también ha sido una escuela de vida para el artista nacional.

“Compartir con David Foster, el legendario productor (canadiense), ya nos vemos y literalmente somos conocidos, ya el saludo es distinto, ya es más de compas, por decirlo así. Aprendés de su experiencia, de su disciplina y, sobre todo, de su forma de tratar a la gente con respeto y humildad”, comentó.

Eduardo Aguirre es miembro de The Tenors, de Canadá, y eso le ha permitivo vivir momentos inimaginables al lado de grandes celebridades. (redes/Instagram)

También dice sentirse muy orgulloso de representar a Costa Rica, pues cuando dice de dónde viene muchos le hablan bonito del país.

“Cada vez que uno conoce gente, en el caso de mis compañeros, ellos (el artista) inmediatamente dice: ‘¿Todos son de Canadá?’, y no, ‘Eduardo es de Costa Rica’, y ya la gente cambia el semblante. A pesar de que Canadá es un país precioso también, también es como ‘Ay, yo estuve en Costa Rica, es precioso, comimos demasiado rico, la gente es tan amable’, y uno se siente demasiado orgulloso y feliz, entonces ha sido un viaje que con el paso del tiempo, pues uno va creciendo, va aprendiendo otras cosas, de otras culturas y pues nada, uno ve y trata de copiar lo bueno de estas personas“, mencionó.

Eduardo Aguirre compartió con varias celebridades

Eduardo agregó que lo más importante es mantener “los pies sobre la tierra” y seguir trabajando con humildad.

Además, destacó que la filosofía de The Tenors es llevar amor, esperanza y sanidad a través de la música.

“No hablo solo de salud física, sino también del corazón y el alma. Esa es nuestra misión y lo que nos motiva cada día”, explicó.