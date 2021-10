Eduardo Quesada confesó que jamás pensó que ganaría cantando reguetón

Eduardo Quesada vaciló con que se veía guapísima así vestida. Teletica Formatos Eduardo Quesada vaciló con que se veía guapísima así vestida. Teletica Formatos

Al cantante roquero Eduardo “Ed” Quesada jamás le pasó por la mente que ganaría su primera gala de “Tu cara me suena” cantando reguetón.

Aunque este género musical no le disgusta del todo, pues según confesó se sabe los coros de algunas canciones, nunca pensó que llegaría a cantar reguetón en un escenario.

El líder de la banda D’ Tour mencionó que él es de los que se toma muy en serio cada personaje y que no le disgustó para nada transformarse en la argentina Tini.

Rodrigo Villalobos se convirtió en Diego Verdaguer.

Hasta vaciló con que se veía bien rica con ese traje ajustado y que esta vez no le asustó verse al espejo todo maquillado.

“Cada presentación que hago la estudio, la veo, le pongo y sigo las indicaciones de Silvia (Baltodano) y Luis (Montalbert). De verdad me metí en el personaje, solo recuerdo que empezó a sonar la canción y empecé a cantar y no me acuerdo nada más, algo pasó en ese proceso. Solo empecé a disfrutar el momento”, dijo.

Joss Araya sigue sorprendido con su gran voz. Esta vez interpretó Kany García.

El artista dice que cuando se sentó en el sillón más bien pensó que le había ido mal y que se equivocó, por eso se sorprendió tanto cuando le dijeron que fue el ganador.

“He bailado reguetón, he cantado uno que otro coro de reguetón entre mis amigos y llegar al escenario para interpretar y bailar reguetón no se siente mal, es más que todo compromiso para que todo quede chiva, que la gente disfrute. Lo canté y nada perdí, fueron tres minutos inesperados, sorpresivos y maravillosos porque hice a alguien feliz“, dijo.



— "Los compas me decían que iban a ver la presentación en mute para no escucharme cantar reguetón", Eduardo Quesada

A Cristian Madriz, ganador de la gala pasada, le tocó esta vez ser Chayanne.

Amante de los animales

Ed decidió ayudar con el premio a la fundación Auxilio Animal de Cartago, ya que él es amante de los animales.

En su casa tiene dos perritas, Peque y Kiva, que son de su madre, y una gata llamada Mía, que esa es su consentida, pues dice tener un gran amor por los mininos.

“Ellos tratan de darle oportunidades a los perritos y gatos en desventaja social, en abandono, que han sufrido maltrato, entonces los rescatan, los llevan a la veterinaria y lo hacen con las uñas porque tienen que sacar recursos de donde no tienen”, explicó el gran ganador.

Eduardo asegura que está disfrutando cada personaje y que aunque ya haya ganado, el próximo domingo le pondrá igual para darlo todo junto a la cantante Ana María Roldán.

Iriabelle González sigue sorprendiendo con sus imitaciones. En esta gala hizo de Fher de Maná

Gala de duetos

La producción anunció que la próxima gala será de duetos por lo que llegarán varias caras conocidas a cantar con los participantes.

Uno que de seguro causará sensación será el exfutbolista Hernán Medford, quien cantará junto al humorista Daniel Montoya. Ellos se transformarán en la orquesta de Wilfrido Vargas.

Daniel Montoya fue esta vez Los Cantantes, los de la pieza "El Venado", pero la próxima cantará junto a Hernán Medford.

Este sábado en su boda, el “Pelícano” demostró que eso de cantar merengue le sienta muy bien y hasta dio un adelanto de cómo disfruta cantar la pieza “Abusadora”. En un video que circula en redes sociales se le ve muy feliz cantando junto a Rolando Fonseca y Harold Wallace.

Otro dueto que llama la atención es el de las hermanas González, Irabelle y Vannesa, quienes se transformarán en Ha-Ash.

Otros artistas que se subirán al ascensor de la transformación serán LuisGa Loría, María Fernanda León, Xiomara Ramírez y Jorge Madrigal.

José Luis Rodríguez fue la imitación que hizo Rodrigo Lagunas.

Participante Próxima gala Rodrigo Lagunas y Fernanda León Pablo Alborán y Diana Navarro Daniel Montoya y Hernán Medford Wilfrido Vargas Boris Sosa y Arlene Elizondo Pimpinela Ireabelle González y Vanessa González Ha-Ash Eduardo Quesada y Ana María Roldán Michael Jackson y Britney Spears Rodrigo Villalobos y Jorge Madrigal Juan Luis Guerra y Romeo Santos Cristian Madriz y Jorge Chicas Carlos Rivera y José Luis Perales Joss Araya y LuisGa Loría Ricky Martin y Natalia Jiménez Karina Severino y Xiomara Ramírez Yuri y María José

"Más que tu amigo" de Marco Antonio Solís fue lo que cantó el actor Boris Sosa.