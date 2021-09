Participante de “Tu cara me suena” habla de los duros momentos que vivió debido al alcoholismo

Cristian tiene una gran voz y una excelente memoria con los que le ayudaron. Cortesía Teletica. Rodrigo Alfaro. Cristian tiene una gran voz y una excelente memoria con los que le ayudaron. Cortesía Teletica. Rodrigo Alfaro.

El cantante Cristian Madriz tiene una excelente voz y también una muy buena memoria.

El participante de “Tu cara me suena” recordó a una institución que lo ayudó en los peores momentos de su vida, luego de ganar la gala del domingo anterior.

Madriz donó el premio que le dieron de tres millones al Hogar Salvando al Alcohólico en Escazú, un lugar que le dio refugio cuando padeció esta terrible enfermedad.

Hoy, 16 años después de haber salido de ese lugar, Cristian agradece los buenos consejos y las verdades que le dijeron en la cara, las cuales le ayudaron a dejar un vicio, que lo atormentó a él y a su familia durante doce años.

–¿Cómo fue que llegó a ese lugar?

Muy sencillo, mi vida se había hecho ingobernable, llegué a un punto en que tenía el agua al cuello y darse cuenta de eso es lo más difícil, muchos tenemos la oportunidad de decirlo y otros no. Ahí es donde el apoyo de la familia y de los amigos es muy importante. Por mis actitudes fui perdiendo cosas y personas. En mi caso por dicha nunca me cerraron las puertas, pero uno sabe el dolor que le lleva a la gente que está cerca.

Cuando ingresé al hogar, la ayuda de la familia y la divina fueron las que me permitieron surgir y gracias a ellos soy una persona nueva.

–¿A qué edad comenzó a tomar?

Yo diría que mi vida con el alcoholismo comenzó muy joven porque al principio solo era tomador social, dos o tres traguitos o una cerveza y listo. Después me di cuenta que la cantidad de alcohol iba en ascenso y que me gustaba mucho, eso fue como a los 19 años y se extendió hasta los 31 años.

–¿Cómo fue que se le salió de control?

Yo tomaba todos los días, desgraciadamente casi hasta quedar inconsciente, muchas veces para tomar no se necesita dinero, tenía muchas amistades con el mismo problema, era un círculo vicioso demasiado grande y entonces era difícil decir no porque no quería hacerlo. En determinado momento me di cuenta que no podía comer, no me pasaba el alimento, solo alcohol podía tomar- Toqué fondo cuando me di cuenta que no podía hacer nada si no tomaba y cuando hice llorar a mi mamá por verme casi inconsciente. Yo nunca la traté mal, pero el hecho de verme así fue durísimo para ella. Un día me dije que era tiempo de dejarlo y por dicha así fue.

–¿Esos años los ve como perdidos?

Vieras que todo deja una enseñanza, la que me dejó es que no se debe repetir y le pido a Dios me dé la fortaleza para salir adelante y no caer en las garras del licor. Desperdicié mucho tiempo por culpa del alcoholismo, pero ya no es momento de lamentarse y trato de hacer todo lo que no pude hacer antes.

–¿Cómo mantenía el vicio?

Trabajaba, pero lo que me ganaba me lo tomaba, aunque como le digo, muchas veces no tenía que gastar plata porque desgraciadamente el alcohol está a la mano.

–¿Tiene alguna secuela?

Lo único son algunos problemas estomacales que son mínimos en consideración con todo lo que consumí por tantos años.

–¿El cambio fue definitivo una vez que entró al hogar?

Sí, me di cuenta que estaba tan mal que definitivamente tenía que hacerlo, siempre le digo a mis amigos que la ayuda divina fue enorme. Fue un cambio de chip tan grande que por eso digo que cuando uno confía en un ser superior, que nunca te va a abandonar, se puede salir adelante.

–¿Qué se topó dentro del hogar?

Muchas historias demasiado fuertes, recuerdo una de un muchacho que vivía frente a la casa en unos cartones, así que cuando la ex salía con la hija para llevarla al kínder, la chiquita le preguntaba a su mamá si era el papá y la mujer le decía que siguiera caminando, eso fue muy duro. También de personas que no se habían dado cuenta de su problema y querían salir del hogar para seguir en lo mismo.

–¿Cuánto estuvo ahí?

Estuve 22 días, que fueron suficientes para forjar mi carácter y darme más armas para cuando estuviera afuera. Me dijeron muchas verdades que necesitaba escuchar para salir adelante, no fueron críticas ni maltratos.

–¿Siguió en contacto con personas de ahí?

Sí, algunos de los que estuvieron internados cuando yo estuve y que ahora están en la junta directiva del hogar. Hablé con ellos para darles el premio porque sé que hacen rifas y bingos para solventar los gastos, ya que hay gente que llega al hogar y no tiene ni ropa, además la comida no se paga sola. ¿Imagínese a un adicto sin comida? Sería peor.

–¿Le hace la cruz a la gente que toma o cómo maneja esta situación?

No, porque es una cuestión muy personal, muchas de mis amistades toman y no les hago la cruz, pero sí hablo con los que sé que tienen un problema grande, uno siembra la semillita y quizá eso en algún momento germine.

–¿Qué mensaje le manda a la gente con el mismo problema que usted tuvo?

Que ojalá tenga la capacidad de darse cuenta de que esto es una bola de nieve, que arrasa con todo, se lleva a la pareja, el trabajo, la familia y la vida, si aceptan que tienen un problema, pueden llegar a tener una vida nueva porque esto es lo que yo tengo ahora, una vida nueva.