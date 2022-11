¡Ejemplar! Un nuevo mal aqueja a la hija de Lynda Díaz y aún así no pierde la sonrisa

Nicole Roper es una verdadera guerrera. Instagram.

Cualquiera que haya seguido la historia de Nicole Roper, la hija de Lynda Díaz, seguramente pensará que la vida de la muchacha está llena de tristeza y de cosas negativas, pues cada semana que pasa se le presenta un nuevo inconveniente con su salud.

A pesar de eso, ella no pierde ni la fe ni la sonrisa y más bien, se convierte un ejemplo para los demás, que en muchas ocasiones se quejan de cosas quizá más pequeñas.

Ella relató en sus redes sociales un poco de lo que han sido estas semanas para ella y que se le sumó un mal más...

“Cirugía de emergencia, infecciones, problemas de ostomía, linfedema en las piernas, infección en la cadera, artritis recién diagnosticada en la cadera y rodilla. Con tantas cosas sucediendo y tantos cambios internos y externos, ha sido un gran desafío aceptar todo.

“Estas últimas semanas he estado con mucho dolor y muchas molestias y lidiando con problemas de condiciones médicas. Ha sido mi decisión no dejar que estos cambios/dificultades dolorosas afecten mi estado de ánimo, rutina o positividad (sic). No ha sido fácil (parece que ya nunca lo es), pero me siento fuerte espiritual y emocionalmente para seguir luchando. Agradezco demasiado el apoyo que he recibido porque sin eso no sé cómo haría en serio”, señaló en una publicación en Instagram.

De corazón esperamos que en algún momento pueda recuperar su salud y retomar su vida, porque ella realmente lo merece.