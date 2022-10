El 6 y 7 sí transmitirán corridas de toros en diciembre... pero no en el redondel de Zapote

Desde el redondel de toros de Palmares se volverán a transmitir las corridas de fin y principio de año del 6 y el 7. Archivo

Ya empieza a oler a diciembre y este fin y principio de año sí habrá corridas de toros, pero no serán desde el redondel de Zapote, como era la costumbre.

Una vez más Repretel y Teletica se unieron para transmitir los toritos desde Palmares, como lo hicieron el año pasado, al llegar a un acuerdo con la Asociación Cívica Palmareña.

Según supo La Teja, ambas televisoras decidieron no participar este año tampoco en la licitación que hace la Municipalidad de San José por el alto monto que habría que pagar para transmitir los levantines desde Zapote.

De hecho, el martes se reunieron ambos productores del 6 y el 7 con algunos representantes de las ganaderías para finiquitar los detalles del arranque de las transmisiones que se realizarán del 25 de diciembre al 8 de enero.

Los dueños de la ganadería 3X confirmaron la noticia en su cuenta de Facebook al publicar una foto junto a Frederick Fallas (productor de Repretel) y Heberth Durán (productor de Teletica).

“Esta mañana firmamos el contrato con las televisoras Canal 6 y Canal 7 para las corridas de toros de fin y principio de año. Estaremos presente un año más con lo mejor de nuestra ganadería”, publicaron.

Los productores de Repretel y Teletica se reunieron el martes con los dueños de las ganaderías. Facebook

Ninguno de los dos canales se ha referido al tema todavía, pues según supimos, ya están grabando las promos (anuncios) con los que darán a conocer que volverán las corridas desde Palmares.

El año pasado no hubo corridas en el redondel de Zapote porque no hubo ningún otro interesado en ofertar y, según nos contaron, este año tampoco habrán porque no hay otra televisora interesada en transmitir las corridas que es de lo que se valen los empresarios para promover a sus anunciantes que son los que al final pagan lo que ellos invierten.

También habrá toros en Pedregal

Otras corridas que sí habrán son Los Toros a la Tica, del empresario Roberto Camacho, que una vez más se efectuarán en el centro de eventos Pedregal, en Belén.

El empresario taurino confirmó que ellos también tendrán corridas del 25 de diciembre al 8 de enero y que una vez más sus precios serán populares para el disfrute de toda la familia.

“Vamos a tratar de mantener los precios del año pasado”, aseguró.

Las corridas de Pedregal serán de 3 a 6 p.m. y de 7 p.m. a 10 p.m. y se transmitirán por canal 8. Archivo

Además, nos contó que en esta ocasión tendrán varias novedades para que quienes asistan a sus corridas no solo vayan a ver levantines y montas.

“Vamos con un eventazo, con 20 corridas y llevamos muchos espectáculos nuevos. Tendremos una monta internacional entre Costa Rica y Nicaragua, traemos también las vaqueras del Pedregal, quienes se medirán en una competencia internacional contra representantes de Colombia, México, Panamá y Brasil. Traemos campeonato de mulas, el show del medio tiempo que el año pasado nos fue muy bien con esa propuesta y seguimos innovando”, adelantó.

Al igual que en años anterior estas corridas serán transmitidas por canal 8 de Multimedios.