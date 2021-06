“El cantante puertorriqueño Miky Woodz ha sido el más complicado. Recuerdo que fui a atender a Químico Ultramega y él estaba en el hotel, por lo que le pregunté si quería un corte pero estaba muy quitado, como que tenía dudas y me dijo: “Oye balbel, ¿en serio tu le metes?”. Le enseñé mis trabajos y le gustaron, luego me dijo: “Igual, el pelo crece”. En este momento me sentí un poco mal porque no confiaba en mí, pero como no nos conocíamos es normal. Él estuvo muy delicado, cuando terminé no dejaba de verse en el espejo. Al final, le gustó mucho el corte y hasta subió una historia conmigo en sus redes”, reveló.