El Chavo del 8 revivirá este sábado en La Matraca de Repretel

El programa La Matraca de Repretel, de este sábado, tendrá como invitados especiales a varios conocidos personajes que se vinieron desde la vecindad, para entretener a los televidentes.

Se trata de los personajes del Chavo del 8, comandados por el “Chavo tico”, José Escalante, así como Lussania Víquez, como la Chilindrina, Josué Porras, como Kiko y Gustavo Ramírez haciendo las de Ñoño, entre otros.

José lleva 15 años de estar imitando al Chavo pero tenía varios meses de no hacerlo, debido a que está muy socado con su trabajo, casualmente, como parte de la producción de espacios como La Matraca e Informe 11.

Cuando decidieron que el musical que presentarían sería el del niño malcriado, de una vez le pidieron que lo interpretara.

“Me emociona mucho porque a pesar de que trabajo en el programa en producción, es un show artístico, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Más que es el personaje que más me encanta hacer, que admiro y que disfruto como lo es el Chavo y hacerlo en televisión nacional es algo que me alegra mucho.

“Hace unos años me decían que iba a poder hacer la vecindad del Chavo con los amigos de Pelando el ojo y de Informe 11, jamás me lo hubiera imaginado”, dijo José.

Afirmó que para él fue una gran sorpresa pero que tiene todo lo necesario para hacerlo de la mejor manera.

“El compañero Mario Alfaro, que se encarga de la producción artística venía con la idea de hacer el Chavo, y en esta tercera temporada cuando mandaron la agenda de los shows vi que decía, me tomó por sorpresa y en son de broma me preguntaban que quién podría ser el Chavo, obviamente era yo porque tenía el traje, el barril, el conocimiento y todo lo se que necesita”, dijo.

A José el programa le representó un salvavidas, pues por motivo de la pandemia se quedó sin presentaciones ni clases de teatro que daba y por eso, está más que agradecido y encantado con la oportunidad.

La Matraca se transmite todos los sábados a las 8 p.m., por Repretel, canal 6.