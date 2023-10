El chef Rafael Calderón abrió su corazón para contar la difícil decisión que tomó

El chef Rafael Calderón se divorció de su esposa Priscila Rodríguez, con quien estuvo cerca de 8 años. Cortesía.

El chef Rafael Calderón se unió al club de los solteros. Hace unos meses, el reconocido cocinero se divorció de su ahora exesposa, Priscilla Rodríguez, luego de más de ocho años de relación.

Calderón abrió su corazón y conversó con La Teja para contar las razones de su separación, cómo se lleva con Priscilla en la actualidad y sobre su hijo Lucca, el bebé de 4 añitos que tuvo con ella.

El chef del programa 7 Estrellas aclaró que quiso hablar de este tema de su vida privada precisamente porque al ser una figura conocida el día de mañana puede que llegue a rehacer su vida y la gente lo reconoce no quiere que se malinterpreten las cosas y mucho menos que quieran dañar a su expareja.

“Recientemente nos divorciamos y si quiero comunicar que me divorcié es por un tema de imagen, para que en el futuro no me vean con alguien más y para evitar cosas que puedan dañar a mi exesposa, manejar esto con cuidado para no ofender a nadie.

“Al final en realidad hemos estado por mucho tiempo, tenemos más de 8 años de estar juntos y durante este tiempo aprendimos a tener una bonita relación, a trabajar juntos y formamos un buen equipo de trabajo. Lo bonito a rescatar con esto es que seguimos como socios en la empresa, es un divorcio porque decidimos cada uno seguir caminos por aparte, pero queremos mantener el enfoque que nos amarra, el negocio de los restaurantes”, afirmó.

Rafael y Priscilla seguirán unidos, no solo por su hijo sino porque continuarán trabajando juntos en los restaurantes Carne Al Fuego By Chef Rafael y Pollo Al Fuego y Turno, donde ella es la administradora y también le colabora con algunos proyectos audiovisuales.

El experto en cocina tiene además otro hijo llamado igual que él, de 20 años, quien además de apoyarlo mucho en sus restaurantes a nivel personal ha sido su gran compañero ahora que está sin pareja.

La pareja comparte la custodia del pequeño Lucca. Cortesía.

Priscila Rodríguez compartió un mensaje con La Teja: “Estoy muy agradecida con Rafael por todo su amor que me brindó por años y por todo lo que aprendí gracias a él, por el hermoso hijo que tenemos fruto de nuestro amor, nuestro caminos toman una diferente ruta pero siempre nos unira el respeto y cariño, seguiremos adelante y trabajando para darle un futuro a nuestro hijo Lucca”. — Priscila Rodríguez, exesposa

Hacia adelante

- ¿Cómo ha llevado la separación y el divorcio?

No es un tema fácil, ha sido un proceso de duelo, de saber que no vas a estar con esta persona sentimentalmente, pero a la vez entendiendo que tenés un hijo y queremos ser un ejemplo para él. Estamos viendo esto de la forma más madura, la realidad de las cosas, de lo que pasamos juntos, que fue un regalo y todos los momentos bonitos y eso es lo que se deja. Pero cada persona tiene que seguir su camino.

A veces uno desea que sea para siempre, estoy trabajando la parte de la aceptación, hay que trabajar para el bien de la familia. Yo ya hice mi proceso, ahorita toca enfocarnos en lo que tenemos como socios y como papás.

Su hijo mayor, Rafael ha sido un apoyo importante en este momento. Instagram.

- ¿Cómo lo apoya Rafael Jr. (su hijo mayor) en este proceso?

Fue una persona que llegó en el momento indicado, para ser un soporte. Me ha apoyado mucho, ha sido bueno tenerlo para apoyarme, hablar y él también trabaja conmigo, es parte de este proceso.

- ¿Cómo quedó la custodia de Lucca?

A Lucca lo compartimos, la crianza quedó compartida y básicamente hicimos un divorcio de mutuo acuerdo, en donde él pasa un día con ella y un día conmigo, vivimos muy cerca y eso nos ayuda.

- ¿Y cómo está él?

Él está bien, está pequeño y más bien hemos reforzado la relación entre los dos, lo vamos a dejar juntos a la escuela, seguimos con el mismo rol, en la tarde a uno de los dos le toca recogerlo y él está contento, en realidad no entiende aún lo que pasa, lo que ve es que un día está con mamá y otro con papá.

- ¿Cómo hacen para trabajar juntos?

Al inicio es un poco difícil, pero por dicha sabemos manejarlo. Los dos nos queremos mucho, nos respetamos mucho, hemos aportado mucho y ahora viene el respeto y las ganas de que a cada uno le vaya bien.

No quiero que ella esté mal, la veré el resto de mi vida y ella piensa igual, siempre hay un cariño y eso no se pierde, está el respeto y hay que ser maduro para dejar de lado otros sentimientos u otras situaciones.

- Se viene una época como Navidad. ¿Qué se viene en estas fechas?

Obviamente es muy importante ser consciente, el cariño nunca se pierde y debemos manejarlo de la mejor forma, en donde Lucca esté una fecha con ella y otra conmigo, probablemente hagamos algunas cosas juntos, buscaremos la forma de llegar a un acuerdo, buscar una situación en donde estaremos cómodos. Como dicen “juntos pero no revueltos”.