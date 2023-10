El chef Rafael Calderón tiene un asistente de lujo en sus restaurantes

Desde hace unos seis meses, el chef Rafael Calderón cuenta con el apoyo de su hijo Rafael en sus restaurantes. Instagram.

En los primeros meses del 2023, el chef Rafael Calderón comenzó a cocinar un nuevo proyecto que lo tiene muy entusiasmado y tiene que ver con su familia.

Se trata de su hijo mayor, llamado también Rafael, quien hizo maletas hace unos seis meses y se vino de Texas, Estados Unidos, para descubrir a qué se quería dedicar luego de salir de la secundaria y poco a poco le fue agarrando el gusto a la cocina.

Al día de hoy, Rafael es uno de los ayudantes del chef en sus restaurantes y esto tiene al chef como loco, pues no se imaginó ver a su muchacho inmerso en el mundo de la gastronomía. El joven con regularidad colabora en las distintas tareas del restaurante Carne Al Fuego By Chef Rafael, que se ubica en Santa Ana.

Pero no solo eso, ya hasta quiere colaborar en los demás restaurantes de su papá, Pollo Al Fuego y Turno, que se especializan en preparar bocas ticas y cervezas artesanales.

LEA MÁS: Nos reencontramos con Pilar Delgado y nos confesó porqué prefiere estar lejos de la televisión

“A él le ha gustado y eso me alegra porque uno no sabe si puede ser el siguiente chef Rafael”; afirmó lleno de orgullo.

Rafa es, además, el papá de Skylar, que tiene 17 años y el pequeño Lucca, de tan solo 4 añitos.

¿Cómo comenzó todo?

El reconocido chef añadió que su muchacho, que en la actualidad tiene 20 años quería pasar más tiempo con él y encontrar lo que le gusta a nivel profesional y por eso quiso venirse a Tiquicia.

“Lo que ha notado es que el trabajo de cocinar no es solamente eso, preparar los distintos platillos. Hay montones de cosas que hay que hacer detrás, como la limpieza, el servicio al cliente, no es fácil”. — Rafael Calderón, chef.

“Como también nos dedicamos a la producción audiovisual quería ver si le gustaba ese mundo, estar entre grabaciones, planeación, edición y poco a poco vimos que se la jugaba en la cocina y en esto es donde se ha metido de lleno”, afirmó.

Al chef le encanta la idea de que su hijo comparta en la cocina con él. Instagram.

Rafa júnior no es novato en el tema de servicio al cliente y temas de organización de un lugar de comida, porque en Estados Unidos trabajó en una heladería y quería ir más allá, ver también lo que hay detrás de una parrilla.

“Lo que ha notado es que el trabajo de cocinar no es solamente eso, preparar los distintos platillos. Hay montones de cosas que hay que hacer detrás, como la limpieza, el servicio al cliente, no es fácil y también en la producción, son muchos los detalles que se deben cuidar”, afirmó.

Rafael tiene una linda relación con su hermanito Lucca. Instagram.

Los retos

Aprender del oficio de la cocina no es fácil y han habido momentos en que el hijo del chef se ha sentido estresado.

“Siente que los comensales son muy exigentes y eso le añade una presión extra a él, pero los demás muchachos o yo le ayudamos y ya luego se siente más relajado”, aseguró el orgullo tata.

Otro de los retos para el muchacho, es el tema del idioma.

LEA MÁS: ¿Qué es lo que pide Johanna Solano al Niño en Navidad? Su respuesta lo sorprenderá

20 años tiene Rafael hijo.

Rafael hijo hablaba poco español antes de llegar a Costa Rica y gracias a los colaboradores del restauarante, poco a poco se va soltando más con el manejo del español-

“Poco a poco ha aprendido a expresarse de forma diferente, la cocina lo ha hecho ver la vida con otros ojos.

“No es porque sea mi hijo, pero me siento feliz, porque antes no picaba ni una cebolla y ahora él tiene iniciativa y se queda trabajando en la tarde o noche en algunos de los restaurantes y no solo en la cocina, también colabora con todo lo demás”, destacó.

LEA MÁS: En el Día del Chop Suey el chef Rafael Calderón nos dice dónde ha probado el mejor