Nos reencontramos con Pilar Delgado y nos confesó porqué prefiere estar lejos de la televisión

La expresentadora de televisión Pilar Delgado vive al máximo su actual faceta como comunicadora.

La periodista tica-venezolana, quien llegó a la pantalla chica gracias al programa “En vivo” de canal 7, está alejada de los reflectores desde hace varios años; sin embargo, gracias a las redes sociales produce contenido sobre su vida y comparte bolados de decoración, moda, comida y los momentos que pasa al lado de su hijo, Felipe Zeledón, de 11 años.

Delgado, de 44 años, conversó con La Teja el jueves pasado, en la inauguración de la Navidad de Tiendas Universal y confesó que extraña la tele, pero gracias a su lejanía en la pantalla puede disfrutar más a su familia.

“Trato de cuidarme por dentro, por fuera, tomo mucho líquido, disfruto mucho mi vida. Intento no criticar, no juzgar, vivo mi vida, porque eso te drena y así soy feliz”, comentó.

¿Extraña la tele Pilar Delgado?

De todo un poco

- ¿A qué se dedica actualmente Pilar Delgado?

Me pueden ver todos los días por redes sociales (en Instagram y en Tik Tok) y en eso estoy, haciendo lo que hacía en televisión, pero con mi tiempo, con mi contenido y la verdad sin preocuparme por mucha pose, siendo muy yo e igual, dándoles consejos de amor propio, de verse tal cual, hablar de maquillaje, porque veo videos y quiero probar, no soy buena cocinera, pero si me sale una receta la publico, hablo de decoración porque me encanta todos los detalles y hago desde lo sublime a lo ridículo.

- ¿Extraña la tele?

Extraño la tele y lo rico que era solo sentarme y esperar a estar delante de cámaras. Pero me gusta el editar, el producir, el buscar las notas y eso sí lo estoy haciendo.

Extraño la televisión y la exposición tan directa que tenía con la gente, pero un poco más masiva que actualmente en las redes; sin embargo, no extraño el poder salir de vacaciones cuando quiera y sin tener que pedirle permiso a nadie, extraño mi salario quincenal porque esto obviamente es un poco inestable, pero la verdad disfruto mi vida de mamá, de casada y si me invitan a un programa iré un ratito, pero sí se extraña, las luces, la gente, la camaradería, la producción.

Cuando uno fue creado para salir en tele te duele salir, pero también es rico tener mi tiempo y mi espacio y contar con él cuando pueda.

A la periodista le encanta pasar tiempo con su hijo Felipe, de 11 años. Instagram.

Guapísima. Pilar compartió parte de su rutina de belleza. “Tengo a mi entrenador personal, Rudy, es como mi hijo mayor y vamos de 3 a 4 veces por semana al gimnasio. “Obvio me pongo un poquito de bótox cada 3 meses e intento cuidarme con batidos verdes, buena alimentación y soy imagen de Eucerin para Costa Rica y no recomiendo cosas que no haya usado”, añadió.



- ¿Regresaría formalmente a la televisión?

Antes de la pandemia iba a Repretel, a Teletica, estuve por todo lado y pensaba, qué rico, qué bonito.

Creo que me gusta mucho lo que hago actualmente, si me invitan a un programa específico no diría que no, pero tengo que reconocer que hay mucho talento nuevo y gente muy linda en tele.

Sí, podría ir, pero hay gente talentosa, creo que nosotras quedamos para estar con lo nuestro y si me invitan bienvenido, pero estoy feliz, tranquila.

Tengo un hijo y lo he visto crecer, juega béisbol, es seleccionado nacional y ha jugado en países como República Dominicana, Venezuela, México y te imaginas yo con un programa, me perdería todo eso con él. Dentro de poco él hará su vida y estoy feliz.

Si es por una temporada, bien, atraigámoslo pero estoy muy feliz con mi vida, plena.

La periodista tiene 44 años. Contó que se aplica bótox cada 3 meses y asiste al gimnasio varios días a la semana. Instagram.

- ¿Cómo está su hijo?

Felipe comenzó jugando fútbol, no le gustaba mucho y un entrenador Rudy le dijo que es muy grande y hay que entrenarlo como portero y lo disfruta, mi papá se dio cuenta de que él tenía capacidad para tirar esa bola de béisbol y es lo que hace y cuando la ve la vuela del campo.

Feli ha practicado varios deportes, lo intentó con atletismo, parkour, tenis y hemos evolucionado hasta que logramos dar con el deporte que le gusta, pero sin dejar que siga siendo niño.

No es una obligación el deporte, la obligación son sus estudios, esforzarse, le exijo que se divierta en la vida, que disfrute lo que haga, que sea una persona respetuosa, empática y eso me llena de orgullo, es la mayor satisfacción que me puedo llevar, porque no hay un libro que te enseñe a ser la mejor mamá del mundo, pero quiero ser un buen ejemplo para él, que tenga buenos fundamentos.

Me he equivocado, está en la preadolescencia, no soy una mamá perfecta, soy gritona, peleamos y eso es lo lindo de las redes, que me permite mostrar la vida real, es lo que ve la gente, lo que transmito en redes es lo que vivo.