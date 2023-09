Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Jalé Berahimi

La hija de Jalé Berahimi cumplió un añito el pasado 24 de setiembre. Instagram

La expresentadora de televisión Jalé Berahimi acaba de cumplir un año de haber recibido a su hija Julia Vivianne Atkinson en sus brazos por primera vez.

La pequeña nació el 24 de setiembre de 2022 y este domingo tuvo su primera fiesta al lado de sus papitos y algunos familiares cercanos.

La misma Jalé nos había contado que no iba a tirar la casa por la ventana porque en Inglaterra, donde vive ahora con su esposo e hija, no hay tantos niños y que por ende sería algo pequeño. Sin embargo, reconoció que si estuviera en Costa Rica hubiese hecho un fiestón.

La pequeña Julia obviamente tuvo su queque de cumpleaños. Instagram

Al final solo le compró un quequito e hizo un almuerzo en casa donde estuvieron sus suegros y hasta su mamá, Julia Sánchez, quien está de visita por unos días.

“La Negra”, como le dicen sus amigos más cercanos, compartió algunas fotos para mostrar cómo estuvo el festejo de su hija.

“Llegamos al primer año. Es que me parece mentira que el tiempo vuele tan rápido, ya celebrándole su primer año aún no me creo. No les puedo explicar lo que disfrutó con sus abuelos y nosotros la gozamos compartiendo en familia. Definitivamente un cumpleaños que vamos a recordar siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

La mamá de Jalé está en Inglaterra con ellas y es la más feliz compartiendo con su nieta. Instagram

Jalé aprovechó la ocasión para hacerse una minisesión de fotos junto a la cumpleañera y su pareja, quien por lo visto está como loco con la bebé.