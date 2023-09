¿Por qué Nicole Aldana, Kimberly Loaiza y Mimi Ortíz felicitaron a la esposa de Greivin Morgan?

Sheiris Montero y Greivin Morgan son esposos desde marzo pasado.

Nicole Aldana, Kimberly Loaiza y Libni “Mimi” Ortíz son tres de las famositicas que ya felicitaron a Sheiris Montero, esposa del modelo Greivin Morgan, por una razón muy especial que ella comunicó este lunes.

Las reconocidas modelos saludaron a la actriz luego de una extensa publicación que hizo en Instagram donde compartió que este domingo selló una decisión muy importante que tomó para su vida hace seis años.

“Les quiero compartir que ayer (el domingo) fue un día muy especial, confirmé por medio del bautizo la decisión que tomé hace seis años de entregarle mi vida a Cristo”, escribió la guapa esposa de Morgan al pie de un video donde muestra el momento exacto en que fue bautizada.

Para ella, el paso que dio en su fe fue hermoso y conmovedor porque reforzó su anhelo de tener una relación con Dios.

En su mensaje, Sheiris salió al paso del qué dirán de una vez, y dijo que su bautizo no implica que ella o su vida serán perfectas y libres de problemas.

Sheiris Montero, esposa de Greivin Morgan, hizo esta publicación en su Instagram.

“El tener una relación con Dios no es sinónimo de una vida perfecta o libre de pruebas, no quiere decir que no nos equivoquemos, pequemos o tomemos malas decisiones; al contrario, es ser testimonio de que a pesar de los errores decidimos volver a intentarlo y confiar en su palabra, en donde le pedimos día a día parecernos más a Él y menos a nuestras estructuras equivocadas”, afirmó.

Ante las palabras de Montero, Nicole Aldana le escribió: “Excelente Shei. Muchas felicidades. Definitivamente, es la mejor decisión que podemos tomar. Dios está muy feliz por vos. Un brazo”.

Las tibaseñas Mimi Ortíz y Kimberly Loaiza también reaccionaron con felicitaciones a la guapa esposa del exparticipante de Dancing with the Stars.

Esta es la razón que tiene feliz a la esposa de Greivin Morgan

“¡Qué hermoso momento!”, consideró Ortíz; mientras que Kim optó por dos emoticones: uno de corazón y otro de unas manitas en oración.

Según Sheiris, con el paso que dio persigue cumplir el propósito que tiene Dios con su vida, “poder ser luz y testimonio de su amor”.

Sheiris y Greivin se casaron el 18 de marzo pasado luego de seis años de relación amorosa.