Ericka Morera terminó en el hospital por un complicado problema de salud

Erick Morera fue a dar al hospital por un problema de salud (Instagram)

Ericka Morera pasó por un complicado y angustiante problema de salud que la llevó hasta la sala de emergencias de un hospital.

La periodista abrió un poco su vida privada para contar que una complicación médica por un medicamento la mandó al hospital.

“Cachetes rojos, pero no por el calor. Ayer terminé en emergencias porque tuve una reacción alérgica a un medicamento (parece) por un tema de salud que tuve. Ayer me desperté y empecé a sentir hirviendo las orejas, el cuello, la espalda, el rostro y el abdomen. De inmediato fui a la farmacia para bajarla, pero no evolucionaba y cada vez me sentía peor”, contó.

En el texto agradeció que su mamá y su hermano siempre están para ella y la ayudaron y la apoyaron, de hecho su hermano se hizo cargo de cuidar a su pequeña hija, Zoe.

“El doctor que me recibió me dijo: ‘Si no hubiera venido ya, de igual forma no hubieras aguantado y en la madrugada estarías aquí’”, escribió.

Ella aclaró que lo contó porque quiere que sus seguidores tengan claro que la vida de un influencer va mucho más allá de lo que se muestra en redes sociales.

“Venía desde el viernes sintiéndome extraña... Les cuento esto para que entiendan que en las redes sociales no todo es color de rosa, que todos pasamos momentos y situaciones difíciles. Agradezcamos por la salud”, finalizó sobre una foto donde se ve su brazo con un medicamento por una vía intravenosa.