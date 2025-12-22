El curioso ritual que hubo en la boda de Austin Berry sale a la luz un año después

Tras una década de relación, el exfutbolista Austin Berry y la diseñadora de modas Cristina Alfaro se casaron el 19 de diciembre del año pasado y, justo cuando celebran su primer aniversario de matrimonio, salió a la luz un emotivo video del ritual con el que se juraron “amor eterno”.

La íntima y romántica grabación fue compartida por la pareja en redes sociales, como parte de los gestos especiales que han tenido el uno con el otro para conmemorar su primer año como esposos.

Austin Berry y Cristina Alfaro celebraron un año de casados el pasado 19 de diciembre. Fotografía: Instagram Cristina Alfaro. (Instagram/Instagram)

Un ritual cargado de simbolismo y familia

Fue Cristina Alfaro quien dio a conocer el video del momento, en el que aparecen reunidos los hijos de ambos, quienes participaron en el significativo ritual, donde la arena y el color fueron los grandes protagonistas.

“Con nuestros hijos y nuestra nieta en camino, pusimos las arenas. Cada uno (ella y Austin) tenía un color y esto simboliza la unión por siempre, ya que al mezclarse no podrán separarse”, explicó Alfaro en el video.

Un momento que selló la unión familiar

Las imágenes muestran a Austin Berry y Cristina Alfaro derramando la arena en un recipiente, mientras Kianny “Kiki” Berry y los hijos de la diseñadora observan el momento con evidente emoción y alegría.

Cristina contó que esa mezcla de arenas la conserva en su hogar como un recuerdo muy especial.

Kiki Berry observó con emoción el ritual de los esposos. Fotografía: Instagram Cristina Alfaro. (Instagram/Instagram)

“Nos recordará este día tan maravilloso y la unión de la familia”, dijo la esposa del exparticipante de Mira quién baila.