Esposa de Austin Berry sorprende al agradecer a ex de su marido gesto que tuvo con ella

Christina Alfaro y Austin Berry tienen años juntos pero solo ocho meses de casados. Fotografía: Instagram Christina Alfaro. (Instagram/Instagram)

Christina Alfaro, la esposa de Austin Berry, agradeció públicamente un hermoso gesto que tuvo con ella una de las exparejas de su marido.

La diseñadora de modas aprovechó los agradables momentos que pasó con la ex de Austin para referirse en sus redes sobre la relación que llevan.

Todo surgió porque Austin y Christina viajaron a Estados Unidos para conocer a Lucas, el primer nieto del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.

El niñito es hijo de Camila, la segunda de tres hijas que tuvo Berry. La joven, de 25 años, vive en Miami, donde también reside su mamá, doña Cynthia Arias, una reconocida decoradora de fiestas.

En los últimos días, Lucas reunió a Camila, Austin, Christina y Cynthia en un encuentro donde reinó el cariño y la felicidad, y del que la esposa de Berry hizo eco en Instagram.

“Fue una noche inolvidable rodeada de personas maravillosas que irradian amor. La pasamos tan bien que hasta me duele la garganta de tanto hablar. De corazón, les doy las gracias por la cálida bienvenida y por todo el cariño que nos brindaron. Ojalá hubiera más personas como ustedes, que demuestran su amor y generosidad a través de acciones concretas más que de palabras”, expresó Alfaro.

Austin Berry, junto a su hija Camila, su esposa Christina Alfaro y su expareja Cynthia Arias. Fotografía: Instagram Christina Alfaro. (Instagram/Instagram)

Con hermosas fotos familiares, Alfaro presentó a Camilia y a Cynthia, a quien agradeció por permitirle ser una abuelita más para Lucas.

“Ellas son Camila Berry, la hija de Austin, y Cynthia Arias, su mamá, y bueno ya conocieron a Lucas, nuestro nieto; si nuestro nieto, porque cuando uno forma una familia es eso justamente, una familia, y estamos todos para amarnos y respetarnos. Cynthia, gracias de todo corazón por siempre quererme de todo corazón y por compartir el también poder ser abuelita de Lucas”, agregó Chris.

Además de Camila, Austin es papá Krissia, de 29 años, y de Kianny, de 22.

Christina Alfaro compartió esta reveladora publicación en Instagram. Fotografía: Captura Instagram Christina Alfaro. (Instagram/Instagram)

Austin y Christina tienen casi ocho meses de casados, pero llevan años juntos. La pareja siempre ha presumido la buena relación que tienen con los hijos de cada uno, y ahora sabemos que entre exparejas también se llevan de maravilla.