El Danny CR conoce en persona a Jorge Martínez y esto dijo tras el encuentro

A pesar de que El Danny CR lleva años en el medio del entretenimiento, no fue sino hasta este viernes que al popular locutor se le dio la oportunidad de conocer en persona a Jorge Martínez.

Daniel Álvarez y el periodista deportivo coincidieron en una actividad comercial que se llevó a cabo este viernes en el centro de San José, y tras el encuentro, la ex voz de Los 40 Costa Rica habló de ese momento.

El Danny CR es un reconocido locutor de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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La historia de El Danny con Jota

Álvarez contó que creció escuchando a Jota narrando partidos de baloncesto y confesó que el periodista siempre fue una inspiración para él.

“Crecí escuchando a Jota narrar baloncesto mientras lo veía con mi papá, siempre fue una inspiración para mí, su trabajo, y conocerlo en persona es un grato momento que atesoraré en mi vida”, dijo Daniel en una historia que compartió en Instagram tras el encuentro con Martínez.

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El Danny CR expresó en esta publicación su felicidad tras conocer a Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

El Danny CR agradeció esto a Jorge Martínez

Agradeció al reconocido periodista por el abrazo que le dio y “la buena vibra” que le transmitió cuando lo abordó para saludarlo.

“Un placer para mí conocerte”, agregó El Danny CR.

Por supuesto que la foto del momento en que se conocieron no faltó; de hecho, fue la imagen que usó el locutor para hablar sobre ese momento.

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