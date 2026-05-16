El Danny CR no se queda callado y revela la razón del cierre de su programa de radio

El popular locutor Danny Álvarez, conocido por muchos como El Danny CR, sorprendió este viernes al revelar detalles desconocidos sobre la salida del aire de su programa El Desayuno 40, de la emisora Los 40.

El comunicador aseguró que el espacio fue cancelado sin una explicación clara y que eso terminó influyendo directamente en su decisión de renunciar a la radio.

El Danny CR habló de su salida de Multimedios. (Instagram/Instagram)

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“Lo cerraron porque les dio la gana”

Por medio de un reel que publicó en Instagram, Álvarez habló sin filtros sobre lo ocurrido con el programa matutino de la frecuencia 104.3 FM, perteneciente a Multimedios.

“Voy a contar la historia real aquí, pero voy a decir la verdad. Me decían que no, que el programa no lo escuchaba nadie, que no tenía audiencia, que a la gente le iba a valer, literalmente. El programa de la radio, para no decir nombres, lo cerraron porque les dio la gana”, afirmó el locutor.

El Danny ya había anunciado el pasado 24 de abril que el programa saldría del aire y, apenas dos días después, confirmó también su renuncia de la emisora.

El Danny habla de su salida de Los 40

El locutor aseguró que la decisión vino desde México

Según explicó el creador de contenido y figura radial, la decisión no fue tomada por personal costarricense.

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“Simplemente dijo: ‘cerramos el chinamo, que Dios lo acompañe y yo, personalmente, no quería quedarme haciendo nada, porque tenía que quedarme haciendo nada hasta que ellos vieran a ver qué hacían conmigo”, expresó.

Además, aclaró que la orden vino directamente desde un ejecutivo mexicano ligado a la empresa.

El cierre lo dejó en incertidumbre

El Danny CR aseguró que la cancelación del programa lo dejó en una posición incómoda dentro de la compañía, pues no tenía claridad sobre cuál sería su futuro profesional tras el cierre del espacio.

Por esa razón, decidió dar un paso al costado y buscar nuevos caminos fuera de la radioemisora.

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