Locutor El Danny CR hace importante anuncio tras su sonada salida de Multimedios

El locutor Danny Álvarez, mejor conocido como El Danny CR, no perdió tiempo tras su salida de Multimedios y este martes sorprendió con un anuncio que alegrará a sus seguidores.

Apenas un día después de confirmar su renuncia al conglomerado de capital mexicano, el comunicador reveló que ya tiene listo su regreso al aire, pero en una nueva plataforma.

El locutor Danny Álvarez dejó Multimedios este lunes.

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De Los 40 a YouTube

Álvarez formaba parte de la emisora Los 40, donde conducía el programa El Desayuno 40, espacio que salió del aire por decisión de la empresa el pasado viernes.

Dos días después, el locutor confirmó su salida definitiva de Multimedios.

Sin embargo, lejos de desaparecer, decidió reinventarse.

“Llegó el momento de contarles que ya tenemos un lugar para hacer el programa de las mañanas y ahora será por YouTube”, dijo el también animador y creador de contenido.

El Danny CR da esta noticia tras su salida de Multimedios

Así será su nuevo programa

El nuevo espacio llevará por nombre Las Mañanitas y se estrenará este lunes 4 de mayo a las 6 de la mañana, a través del canal de YouTube del propio Álvarez y el de Fepso Producciones.

El formato mantendrá el estilo que lo hizo popular en radio.

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“Tendrá audios de WhatsApp y temas del día. No se lo pierdan”, dijo el locutor.

El programa se transmitirá de lunes a viernes, de 6 a 8 a. m.

Un giro inesperado en pocos días

El pasado viernes, cuando se dio a conocer la salida de El Desayuno 40, El Danny CR había indicado que continuaría en Multimedios en labores de producción en la emisora.

No obstante, durante el fin de semana la situación cambió y el lunes terminó confirmando su renuncia.

El Danny CR anunció su regreso al aire luego de que Multimedios cancelara su programa de Los 40. (Instagram/Instagram)

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