El Danny CR contó quién le dio el empujón para llegar a la radio tras fracasar en intento de estar en tele

El Danny CR tiene 15 años de carrera como locutor y presentador y contó quién fue el que le dio el empujón para cumplir su sueño. (Albert Marín)

El pasado 24 de marzo, en el marco del Día del Locutor en Costa Rica, Danny Álvarez, mejor conocido como Danny CR, se puso nostálgico y decidió contar cómo fue que llegó por primera vez a una cabina de radio.

El actual locutor de Los 40 y animador de las Batallas de Red Bull en Centroamérica sorprendió al revelar que su camino no fue directo, pero sí estuvo lleno de personas clave que confiaron en su talento.

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“Les voy a contar mi historia, llegué a este medio gracias a Jair Cruz, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio, porque en aquel momento yo había mandado mi demo para ser presentador de VM Latino y no me escogieron…”, recordó.

Aunque ese primer intento no salió como esperaba, fue precisamente Cruz quien vio su potencial y movió las piezas para abrirle una puerta.

“…Pero Jair le dijo en ese momento a Hanzell Carballo, quien era la directora de la radio en la que yo comencé, que había un mae muy bueno y que había que aprovecharlo”, añadió.

Jair Cruz tiene años como locutor y ha sido el padrino de muchos en la radio. (Cortesía/Cortesía)

Danny también recordó con cariño aquella primera visita que marcaría su destino en los medios.

“Nunca se me olvida cuando fui a visitar a Jair, a Marta Yglesias y a Cindy Villalta, quienes en ese momento tenían un programa llamado El lechero en las mañanas, y bueno, así llegó el Danny CR al mundo de la radio”.

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Hoy, con 15 años de carrera encima, el locutor no olvida sus inicios y sigue agradeciendo esa primera oportunidad que le cambió la vida y que supo aprovechar al máximo.