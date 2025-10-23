El Danny CR vivió escalofriante experiencia paranormal en plena cabina de radio: “Me tocó creer”

Entre miedo y asombro, el locutor El Danny CR relató la escalofriante experiencia paranormal que vivió este miércoles en la emisora Los 40, donde conduce su programa matutino.

El presentador, cuyo nombre real es Danny Álvarez, confesó que antes de lo ocurrido el 22 de octubre no creía en lo sobrenatural, pero tras lo vivido ahora tiene claro que estas situaciones sí existen.

LEA MÁS: Locutor El Danny CR envía conmovedor mensaje al cielo a su abuelito

Danny Álvarez vivió una experiencia paranormal que lo hizo creer "a la fuerza" en esos temas. Fotografía: Archivo LT.

“¡Ay, mae!”: el momento que lo dejó helado

El Danny CR contó que todo sucedió mientras estaba en cabina, comentando historias paranormales enviadas por sus oyentes.

“No soy de creer mucho en lo paranormal, pero me pasó algo en la radio que yo dije: ‘¡Ay, mae!’”, reveló.

Mientras escuchaba atento las llamadas, repentinamente sintió unas fuertes ganas de vomitar, sin explicación aparente.

LEA MÁS: El Danny CR revela cómo hizo para ser uno de los presentadores de la Red Bull Batalla

“Así, de la nada (me dieron ganas de vomitar) y dije: ‘vamos a ir a música’”, recordó.

El Danny CR narra su encuentro con lo paranormal y causa escalofríos

Un oyente le explicó que había “una entidad”

En ese instante, un oyente le envió un mensaje explicándole que lo que sintió era señal de que alguna entidad intentaba afectarlo.

“La persona que me mandó ese mensaje me dijo que ya había orado por mí para que cualquier entidad que me trate de perjudicar se aleje. No creía en esas cosas, pero hoy (este miércoles) me tocó creer. ¡Qué rajado!”, agregó el locutor.

LEA MÁS: Ellos son los dos ticos que eligió Hot Wheels para encender su evento estrella