El Danny CR revela cómo hizo para ser uno de los presentadores de la Red Bull Batalla

Danny Cr fue uno de los presentadores de la Red Bull Batalla. Cortesía

El Danny CR nos reveló cómo logró convertirse en uno de los presentadores de la Red Bull Batalla, compartiendo detalles sobre el proceso que lo llevó a ocupar un rol clave en uno de los eventos más grandes del mundo del freestyle.

Recordemos que este evento se realizó el pasado sábado 30 de noviembre en el WiZink Center (en Madrid, España), al que le caben unas 15 mil personas.

El comunicador nos inició contando que no era la primera vez que trabaja para la marca, ya que en el 2020 lo habían contratado cuando se hacían competencias en Costa Rica.

“En el 2021 fue la última competencia nacional, y recuerdo que para el 2022 se convirtió en una competencia regional a nivel centroamericano, donde compiten exponentes de todo Centroamérica y el Caribe y la marca me llevó a la primera competencia en República Dominicana, misma que es la clasificatoria de esta que pasó”, comentó.

Álvarez confesó que en este 2024 hubo otra competencia en República Dominicana y en esa tuvo la oportunidad de ser caster (persona encargada de llevar la transmisión en vivo de la competencia).

“Que me escogieran para la de España fue toda una sorpresa porque hay muchísimas personas que bretean a nivel mundial”.

La Red Bull Batalla se transmitió a través de las plataformas digitales de esa empresa y al único tico dentro del equipo de presentadores, lo que le tocó hacer fueron las entrevistas después de los shows y el sorteo de emparejamientos donde cada uno de los participantes elegía su rival. “La verdad es algo increíble que no cambio por nada”, comentó contento.

Agradecido con amiga

Danny expresó que siempre estará agradecido con la marca por cuidarlo y consentirlo, pero detalló que le agradece profundamente a una amiga llamada Eugenia Rojas, quien trabaja para esa empresa.

“Ella (su amiga) es una tica que trabaja para Red Bull y en el 2020 pensó en mí para participar en la competencia de nuestro país. Al día de hoy se lo recuerdo porque si no hubiera sido por ella, no hubiera tenido la oportunidad de participar en algo tan importante y que realmente me motiva para que siga siendo tomado en cuenta para hacer este tipo de trabajos a nivel internacional”, contó.

Asegura que la marca le pagó desde los boletos de avión, hasta el hotel en el que se quedó.

“Fue increíble cuando llegué al hotel, encontré muchos regalos de marcas patrocinadoras”, dijo.

Con su amor

Este comunicador detalló que no fue solo a España, sino que se fue bien acompañado de su novia, Andrea Cavanillas, quien además andaba celebrando su cumpleaños.

Acá en la estatua del famoso Oso de Madrid, España. Cortesía

“Mi novia me acompañó, vivió toda la experiencia conmigo. Ambos la pasamos muy bien, fuimos a la estatua del famoso Oso de Madrid, en la que la leyenda dice que si usted lo toca varias veces vuelve a Madrid. También conocimos la Puerta de Alcalá, el estadio del Real Madrid, La Gran Vía, La Puerta del Sol, y fuimos de compras. Sin duda fue una de las mejores experiencias de mi vida y espero que se pueda repetir”, agregó.

El también creador de contenido dijo que para su enamorada fue una experiencia llena de emociones, ya que tiene sangre española y en algún momento su abuelito le prometió llevarla a España, pero el señor falleció.

“El viaje fue muy especial para los dos y es que era la primera vez que íbamos a Europa”, comentó.

El locutor de Los 40 Principales expresó que quedó enamorado de Madrid y que, si por él fuera, se iría a vivir allá porque es un país de primer mundo.

Danny Cr compartió con su novia en España. Cortesía

“Es tranquilo, usted puede caminar por la calle sin problema, usar el celular, hay mucha seguridad, la policía anda muy pendiente de lo que sucede alrededor. La vida es increíblemente chiva, también se come sabroso”, dijo.

Álvarez dijo que disfrutó de varios platillos como la tortilla española o las papas.

Como fan

El locutor comenzó en el mundo de las batallas como un fan, él mismo contó que veía a los competidores por Internet, pero siempre soñó con algún día conocerlos.

Queen Mary fue la compañera del Danny CR. Cortesía

Danny Cr se abrió campo internacionalmente. Cortesía

“Para este evento conocí a bastante gente que fue campeona internacional de freestyle. Kapo 013, que es youtuber y es una figura importante de la escena de freestyle; Blon, que es campeón y streamer. Logré compartir con Chuty campeón y bicampeón de Batalla Red Bull. También conocí a Bnet, quien me expresó que le gustaba mucho mi trabajo”, comentó.

Además, asegura que a este evento fue como una esponja para absorber conocimiento.

“Fui a aprender, no estuve nervioso de presentar porque siempre he creído en mis capacidades y aprendí mucho del manejo de eventos así de grandes.

Danny Cr es fan de Bnet. Cortesía

“A nivel de producción se mueven muchas cosas, es demasiada logística. Recibí muy buenos comentarios del trabajo y de las personas que estaban ahí como productores y realizadores”, agregó.

Dany detalló que el próximo año habrá clasificatorias una vez más y agregó que él espera estar dentro del equipo de trabajo de Centroamérica.

“El evento más grande será en el 2026, pero en el 2025 habrá uno especial para celebrar el 20 aniversario de Red Bull Batalla y esto que me pasó me motiva a ir por más”, concluyó.