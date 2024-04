Locutor El Danny vive un proceso de cambio por un gran susto que se llevó con su salud

Danny Álvarez, más conocido como El Danny CR, es muy conocido en el país por ser locutor y animador. (Cortesía)

En medio de una fiesta de graduación que animaba en los últimos meses del año pasado, el locutor El Danny sufrió un quebranto de salud que le encendió todas las alarmas.

Según dice, la fiesta estaba en lo más y lo mejor, al igual que como estaba su agenda de trabajo, ya que Danny Álvarez –su verdadero nombre– es muy cotizado en esos tiempos.

“En una de esas noches, cuando subí al escenario se me apagaron las luces en la tarima. En ese momento solté el micrófono y cayó al piso y yo me quise desvanecer, desmayar. Uno de los bailarines me tuvo que sostener. Fue una cuestión de 10 segundos, pero sentí una incomodidad en mi cuerpo, muy agitado y sudaba muy frío”, reveló el animador.

Aunque se repuso del quebranto, la espinita de que lo que le pasó no lo dejaba tranquilo, por eso tomó la situación como una alerta para revisar su estado de salud.

“Ese día toqué fondo. Cuando el cuerpo le da a uno un aviso, es que algo podría estar mal y tenemos que actuar. Me hice un chequeo médico y exámenes del corazón, porque sí tenía mucho peso”, agregó.

Gracias a Dios todos los exámenes salieron bien, pero el nuevo coordinador de la emisora Los 40, consciente de los kilitos de más que tenía y asustado por lo que vivió, decidió cambiar sus hábitos alimenticios e iniciar un proceso de pérdida de peso.

El sobrepeso ha sido uno de los mayores complejos de Danny durante sus 34 años de vida, pero como nunca se había llevado un susto como ese, no había luchado contra eso, hasta ahora.

Danny Álvarez compartió esta fotografía de su antes (izq.) y después, entre abril del 2023 y abril del 2024. (Cortesía)

“Obviamente hay un poquito de vanidad dentro de la decisión porque yo toda la vida he sido una persona muy acomplejada con mi peso, desde que estaba en el cole. Nunca estuve 100 por ciento contento con lo que veía en el espejo y muy pocas veces tomé en serio el hacer algo para reeducar eso”, reconoció.

Ese proceso de cambio inició hace poco: el 12 de febrero, cuando ya Danny tenía los resultados médicos de que en su organismo todo andaba bien. Para ese momento, el locutor pesaba 118 kilos y la última vez que se pesó la báscula le marcó 106 kilos. Él calcula que en total ha perdido unos 20 kilos, pues lleva varios días sin pesarse.

“Estoy llevando un plan de ayuno intermitente de 16 horas y solo para darle una idea, en los primeros 15 días bajé siete kilos, cosa que me motivó mucho porque soy consciente de que soy una persona que si no ve cambios, no me motivo y esos siete kilos en 15 días me sorprendieron mucho”, contó.

Muy apoyado

Desde luego que él está siguiendo su proceso con la guía de una nutricionista, en su caso es la doctora Melania Cevo, a quien llegó recomendado por nada más y nada menos que la experiodista de Teletica Michelle Naranjo.

A Danny le ha ido tan bien en estos dos meses y medio que dice que ya hasta está más joven en su edad metabólica, que empezó en 95 años y ya va por 75.

“Además tengo el apoyo de mi novia, quien ha estado ahí motivándome porque a veces uno quiere tirar todo. Ella ha estado anuente a colaborarme y, por ejemplo, si vamos a comer, trata de pedir algo como lo que yo voy a pedir, como para que yo me sienta apoyado”, dijo el conocido locutor.

Danny Álvarez es el nuevo coordinador de Los 40, emisora donde también es locutor. (Cortesía)

Danny sabe que para atrás ni para coger impulso y además de su novia y los profesionales que lo alientan a seguir en este proceso, hay otras cosas que lo motivan, entre esas que ya le queda la camiseta del Deportivo Saprissa que le habían regalado hace tiempo, pero que estaba guardada porque no le entraba.

“Me siento muy feliz de lo que veo en el espejo. Me siento orgulloso y complacido porque hay ropa que me he comprado o me han regalado que no la había podido estrenar. Erróneamente cuando uno no quiere aceptar las cosas trata de normalizarlas, entonces para mí era normal pasar de una talla XL a 2XL o a 3XL.

“Me regalaron una camisa del Saprissa, no la podía usar porque me quedaba tallada y ahora me queda perfecta. Antes roncaba mucho y me dicen que ya no ronco, ya no me agito como antes, en las tarimas rindo más que antes… estoy muy complacido”, mencionó.

Danny aclara que su cambio lo ha centrado mucho a partir de la alimentación, porque el ejercicio no es algo que le haga mucha gracia, pero sí encontró en el kickboxing una opción que practica varias veces a la semana.

Danny Álvarez anima eventos en diferentes partes del país. (Cortesía)

El locutor experimenta ese cambio de hábitos en medio de la felicidad y satisfacción profesional que tiene en este momento, ya que a inicios de esta semana lo seleccionaron como el nuevo coordinador de la radio Los 40, de Multimedios.