Locutor El Danny CR envía conmovedor mensaje al cielo a su abuelito

Danny Álvarez, más conocido como El Danny CR, es uno de los locutores y animadores de eventos más conocidos del país. Fotografía: Instagram El Danny CR. (Cortesía)

El locutor Danny Álvarez, más conocido como El Danny CR, le envió emotivas palabras hasta el cielo a su abuelito Francisco Molina, quien falleció hace dos años.

LEA MÁS: Uno de los locutores más reconocidos del país está de luto tras muerte de ser amado

Don Paco, como le decían al familiar del expresentador de VM Latino, murió el 2 de octubre del 2023 y su nieto honró su memoria con un hermoso mensaje.

“Hace dos años se fue una parte de mi corazón”, inició Danny una especie de carta que publicó en sus redes en memoria de su amado abuelo.

El Danny CR se había hecho este tatuaje en recuerdo de su abuelito. Fotografía: Cortesía El Danny CR.

“Tu sonrisa se apagó, tus abrazos dejaron de sentirse, el brillo de tus ojos no siguió iluminando mis días… Hace dos años tuve que decirte adiós sin yo quererlo. Viejo, me dueles mucho todavía, yo sé que debería soltarte, que allá donde estás tienes una fiesta enorme, que desde ahí me bendices y me cuidas, pero me cuesta mucho. ¿Por qué ya nada es igual sin vos?”, escribió el conocido creador de contenido.

LEA MÁS: Locutor tico nos reveló el delicioso plan que va a disfrutar con su novia en San Valentín

“A veces pienso que andas por ahí y que cuando llegue a verte me vas a recibir de nuevo con esa sonrisa y el famoso ‘ay Danielito’. Te amo mucho y te extraño más. Algún día nos reuniremos y porfa, cuando así sea, abrázame fuerte”, agregó.

Danny terminó su mensaje con un “te amo”.