Uno de los locutores más reconocidos del país está de luto tras muerte de ser amado

Danny Álvarez pasa un momento muy complicado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El reconocido locutor Danny Álvarez, popularmente conocido como El Danny CR, recibió una dura noticia en las últimas horas.

Danny está de luto tras la pérdida de su abuelito Francisco Molina, mejor conocido como “Paco”, quien estaba malito de salud.

Danny en su cuenta de Instagram compartió una esquela de su abuelito y escribió: “De parte mía y de mi familia agradecemos todos los mensajes y oraciones, abuelito Paco ya descansa en la paz del señor, muchas gracias por todo el cariño. Vuela alto mi ángel. Te amo”.

Danny Álvarez compartió la noticia en su cuenta de Instagram. Captura

El comunicador también compartió una emotiva foto en blanco y negro donde sale tomándole la mano a su abuelito, en la misma escribió que a él le hubiera gustado ser la mitad del buen hombre que fue su abuelo.

“Me duele verte partir pero me alegra saber que estás mejor, no puedo evitar llorar pero se que estás bien, nos vemos pronto Paquito, me vas a hacer demasiada falta”, agregó.

El conocido locutor compartió la emotiva foto en sus historias de Instagram. Captura

Desde La Teja le enviamos mucha fortaleza al comunicador y su familia, en estos momentos tan difíciles.