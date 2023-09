Un viejo conocido regresa a VM Latino, pero como uno de los “meros meros”

VM Latino, el canal de la música, ya no contrarará a más presentadores de televisión, sino generadores de contenido. (Instagram)

En medio de la transformación que experimenta VM Latino, este martes se confirmó el regreso de un viejo conocido al canal de la música.

Se trata del locutor Danny Álvarez, más conocido como El Danny, quien retornó a VM Latino, pero esta vez como uno de los meros meros del canal musical.

Fue el mismo Álvarez quien anunció esta noche el regreso a su antigua casa, de la que salió hace cuatro años.

“Volví a un lugar que me enseñó mucho y ahora vengo a dar todo eso de vuelta. Desde el día de hoy (este martes) soy el nuevo productor general de VM Latino”, escribió el reconocido locutor en sus redes sociales.

Según contó, la oportunidad lo tomó por sorpresa, pero no pensó en aceptarla por el crecimiento personal y profesional que representa para él.

“La vida me regaló la oportunidad de vivir de lo que me gusta hacer y ahora me premia con una posición que me hará crecer de manera personal y profesional”, aseguró El Danny.

Danny Álvarez, El Danny, es el nuevo productor general de VM Latino. (Instagram)

Su llegada al canal de la música no significa que renunciará al programa que tiene todas las mañana en la emisora Los 40, de Multimedios, pues según confirmó seguirá en la radio.

El Danny trabajó por un tiempo en Teletica como animador detrás de cámaras de los programas producidos por Teletica Formatos, como Tu cara me suena o Dancing with the Stars.

Paul André, director de VM Latino, había dicho a La Teja la semana pasada que el canal contrataría a un productor general para dar el salto a la nueva era que quieren vivir, una más enfocada en redes sociales como TikTok.