Locutor tico nos reveló el delicioso plan que va a disfrutar con su novia en San Valentín

Danny Álvarez acostumbra celebrar el día del amor y la amistad con su novia. Cortesía (cortes/cortesía)

Este San Valentín, el locutor tico, Danny Álvarez, más conocido como Danny Cr, tiene un plan muy especial y lleno de sabor para celebrar el Día de los Enamorados con su novia Andrea Cavanillas.

En La Teja nos pusimos en contacto con el periodista, quien nos contó que todos los 14 de febrero son muy especiales para ambos, ya que siempre celebran en grande el amor que se tienen uno al otro.

“Siempre aprovechamos para ir a cenar, ir a comer rico en un restaurante, eso es lo que nos gusta hacer. Este año, por temas de trabajo y porque mi agenda está un poco tallada, vamos a ir a celebrar la semana que viene, el 18 de febrero, de hecho”, dijo el locutor.

El creador de contenido expresó que una de las cosas que más les gustan a ambos son los cortes de carne, por eso siempre se dan ese gustico, probando diferentes cortes y sabores.

El carismático reveló que su novia es una joven bastante detallista y romántica, por lo que siempre le pasa regalando detallitos lindos.

De hecho, Andrea se adelantó y el miércoles le regaló una camisa porque le daba cosa que al locutor no le quedara.

Danny Álvarez y su novia van para dos años de relación. Cortesía (cortes/cortesía)

“Yo la estaba molestando ayer con que me tenía que dar otra”, detalló.

Danny anunció que él le llevará unas hermosas flores que casi no se encuentran en el país, pero también que le iba a dar unos detalles que no podía revelar, ya que si no, no serían una sorpresa.

Esta bonita pareja se conoció por una amiga en común, y el locutor contó que al inicio su novia no quería nada con nadie, ni nada que estuviera relacionado con el amor.

“Al final me tocó hacer un trabajo fuerte y la logré conquistar. Nos hicimos novios un 15 de julio, frente al mar, le pedí que fuera mi novia y este año cumplimos dos años”, comentó entusiasmado Danny.