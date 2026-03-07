Teleguía Farándula

Locutor Danny Álvarez denunció lo que le están haciendo y lanzó advertencia a sus seguidores

El comunicador alertó sobre un perfil falso que estaría intentando estafar a personas con supuestos premios de entradas para el festival Picnic

Por Fabiola Montoya Salas
El Danny CR, locutor Danny Álvarez, Los 40
Danny Álvarez denunció lo que vive en redes sociales.

El locutor Danny Álvarez encendió las alertas entre sus seguidores luego de denunciar en redes sociales que están usando su imagen para intentar estafar a personas.

Álvarez explicó que detectó un perfil falso que se hace pasar por él y que incluso está contactando gente para decirle que fue seleccionado como supuesto ganador de entradas para el Picnic Festival Centroamérica.

Para evidenciar la situación, el comunicador compartió un pantallazo del perfil falso, en el que aparece su fotografía con el nombre “ganadores seleccionados”.

Atención. Crearon otro perfil falso para estafarlos por las entradas de Picnic; favor tener cuidado y denunciar el perfil que se está haciendo pasar por mí; mi perfil es verificado”, escribió el locutor junto a la imagen.

El locutor pidió denunciar estas acciones. Instagram

El comunicador decidió hacer la advertencia porque el evento musical está cada vez más cerca y es común que en esta época aparezcan estafas relacionadas con la venta o supuestos regalos de entradas.

Además, pidió a sus seguidores que no compartan información personal y que denuncien cualquier cuenta que se haga pasar por él.

