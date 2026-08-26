El Danny CR mostró el cambio que logró tras enfrentar un problema que le preocupaba

El locutor y animador Daniel Álvarez, mejor conocido como El Danny CR, mostró su gran cambio. (redes/Instagram)

El locutor y animador de eventos Danny Álvarez, conocido como El DannyCR, decidió contarles a sus seguidores una situación que durante un tiempo le preocupó: estaba sufriendo una importante pérdida de cabello.

Lejos de esconderlo, el presentador mostró fotografías del antes y después del proceso al que se sometió para recuperar una apariencia más abundante en su cabello y presumió el resultado que ha conseguido después de varias semanas.

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Según explicó, cuando comenzó el tratamiento, tenía varias zonas donde se notaba claramente la pérdida de cabello. Además, aseguró que incluso el color del pelo era diferente.

“Tenía los claritos en la cabeza donde se me estaba cayendo el pelo, el color del pelo era muy distinto, la hebra era muy fina”, contó al mostrar las imágenes de cuando inició el proceso.

DannyCR también explicó, de acuerdo con la especialista que lo está atendiendo, que la caída del cabello no se debe únicamente a un factor hereditario, pues existen diferentes situaciones que pueden influir y que por eso le hicieron una evaluación para que recibiera el tratamiento adecuado.

El Danny CR compartió que estuvo sufriendo de la caída de cabello y se somentió a un proceso para tenerlo más tupido. (redes/Instagram)

El locutor compartió también las fotografías de su última cita de control, realizada la semana anterior, para que sus seguidores pudieran comparar los resultados.

“Y al lado derecho están las fotos de la última cita de control en la clínica la semana anterior y es otra cosa completamente”, afirmó.

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Con las imágenes, el animador dejó claro que estaba satisfecho con el avance y que no le dio vergüenza reconocer públicamente que atravesó este proceso. Ahora luce una cabellera mucho más poblada y espera seguir viendo resultados conforme avance su tratamiento.