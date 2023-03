El Danny CR será la nueva voz de una emisora juvenil

El Danny CR es uno de los animadores de conciertos más reconocidos en el país. Archivo

La voz del locutor Danny Álvarez, mejor conocido como El Danny CR, se empezará a escuchar a partir de la próxima semana de nuevo en la radio.

El experimentado animador de eventos ganó un concurso que estaba haciendo la emisora 103, la radio joven, para elegir a su nuevo locutor.

Él compitió contra cuatro nuevos locutores y fueron los oyentes los que eligieron al ganador la noche de este jueves, cuando concluyeron las votaciones.

Además, debieron pasar algunas pruebas, como estar en algunos programas para ver qué tal la reacción de los oyentes.

El Danny CR estará en el horario de las 9 a. m. y hasta la 1 p. m. y lo podrán escuchar de lunes a viernes.

El orgullo de Grecia había renunciado a la emisora Los 40 el año pasado, para cumplir su sueño de formar parte de Teletica, como animador en off del programa Dancing with the Stars, pero al acabarse el formato se quedó sin el Santo ni la limosna.