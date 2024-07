El Danny CR y su abuelo, don Paco seguirán juntos para toda la vida

El Danny CR es locutor de la emisora de Los 40.

El locutor Danny Álvarez, de la emisora Los 40, lleva a su abuelo Francisco Molina en el corazón y ahora también en la piel.

El Danny CR, como es conocido en redes, decidió que su primer tatuaje fuera en honor a don Paco por lo que representa en su vida.

Su abuelo falleció por una falla renal, a los 87 años, el pasado 2 de octubre, en su amada comunidad de San Roque de Grecia, en Alajuela, donde se crió el animador de eventos.

Conozca la historia de amor entre este gran nieto y su abuelo.

- ¿Por qué decidió hacerse su primer tatuaje hasta ahora?

Si por mi fuera me hubiera hecho tatuajes desde hace tiempo, pero por una cuestión de respeto con mis papás, porque a ellos no les gustan, pero la gente que me conoce, tanto personal como en redes sociales, saben que mi abuelo era una persona muy importante para mí, en agosto va a cumplir 10 meses de fallecido y yo quería recordarlo de una manera que él fuera conmigo a todo lado y pues me lo tatué.

- ¿Por qué en esa parte del cuerpo?

Me lo tatué en el brazo derecho porque yo soy derecho y es la mano que toma las decisiones y quiero que cada decisión que yo vaya a tomar él desde arriba me dé la sabiduría y me eche la mano. Me lo hice con la artista Génesis Vindas, duramos aproximadamente 45 minutos.

Don Francisco Molina falleció en octubre de 2023.

- ¿Cómo fue la elección del diseño?

Es una foto que yo mismo le tomé a mi abuelo un día que fui a visitarlo a Grecia y, antes de irme le tomé esa foto, y particularmente ese día que le tomé sabía que esa foto la iban a utilizar cuando él ya se fuera porque es una foto muy bonita, donde él está sonriendo en la baranda de la casa y él me ve con mucho amor y cariño.

Él era una persona muy querida en San Roque de Grecia y las redes sociales lo hicieron potenciar más con la gente que me sigue, al punto que sin quererlo llegó a tener su club de fans que se llamaba los panes.

- ¿Cómo así?

Los panes sí. Es una historia bastante curiosa porque yo le decía a él: “abuelo, salude a los fanes” y como él no escuchaba decía: “¿a los panes?, ¿cuáles panes?”. Él entedía la palabra pan. De ahí en adelante cuando yo subí esa historia más bien la gente decía; “ay, yo soy un pan”, “yo soy de los panes”. Los fanáticos de las historias de él se decían los panes, entonces el tatuaje para mí es muy importante.

El Danny CR luce ahora con orgullo su primer tatuaje y espera hacerse muchos más a partir de ahora.

- ¿Cómo hizo para convencer a sus papás de que lo dejaran tatuarse?

Mi mamá no estaba muy de acuerdo, yo hablé con ella y le dije: “yo sé que a usted no le gustan los tatuajes, pero usted sabe lo importante que es abuelo para mí y yo quiero recordarlo de esta manera y aunque usted no esté de acuerdo lo voy a hacer, no le estoy pidiendo permiso, le estoy informando”. A mi abuela tampoco le gustan los tatuajes, abuela es de las que piensa que un tatuaje es la marca del diablo y que uno se va a ir al infierno, les informé y cuando me lo hice todos en la familia estaban como locos con el tatuaje, mis primos, mis tías, les encantó. Tengo un primo que también se tatuó algo relacionado a mi abuelo, no la silueta de él y también es su primer tatuaje.

Todas mis tías lloraron cuando lo vieron, porque para ellas todavía es algo sensible, mami cuando lo vio lo aceptó, papi no me dijo nada y al día de hoy no ha hecho ningún comentario.

Abuelo era muy charlatancillo, era de los que si usted estaba a la par comiendo le decía: ‘vea lo que hay allá' y donde usted se volvía le escondía la cuchara”. Danny Álvarez, El Danny CR

- ¿Quedó con ganas de hacerse más?

Sí, tengo claro que es el primero de muchos que me voy a hacer, pero quiero que sean significativos.

Este tatuaje tiene algo curioso porque el tatuaje no llevaba la expresión de la cara, porque ese tipo de arte minimalista solamente lleva la silueta y ella me dijo: “le voy a hacer las cejas porque es algo muy representativo de él”, porque tenía las cejas muy gruesas, y yo le dije: “nombre, si le va hacer las cejas, hágale la cara, la sonrisa”, y de verdad que la sonrisa se marca mucho porque él era así, muy alegre.

Mi abuelo sí era un verdadero influencer porque él conocía a un montón de gente y un montón de gente lo conocía a él”. El Danny CR

El locutor Danny Álvarez contó que su abuelo era más conocido que él en Grecia y que en las fiestas del pueblo la cimarrona siempre tenía que parar en su casa para saludarlo.

- ¿Por qué tenía tanta relación con él, por ser el nieto mayor?

Yo tengo una relación muy cercana con mis cuatro abuelitos, de los cuales ya fallecieron dos, la mamá de mi papá y el papá de mi mamá, pero con él era muy especial porque vivíamos muy cerca, literalmente a un minuto, entonces desde chiquillo hacía muchas cosas con él, me llevaba a coger café, me llevaba a cortar pasto para los animales, yo lo veía ordeñar las cabras y cuentan una historia, mi mamá y abuela, de yo recién nacido y abuelo me llevaba en brazos, él le decía a la gente: “vea, vea, embárrece del chiquito, embárrece”, como que él presumía mucho la llegada mía como nieto. Yo soy de los nietos mayores, pero no el mayor.

Y también podría estar ligado ese vínculo que teníamos a que a abuelo le habían detectado un cáncer cuando yo nací, en esa época, y le habían dicho que no le daban muchos años de vida y abuelo vivió 33 años más.

- ¿Qué recuerda de ese último día juntos?

A mi abuelo le daba mucho miedo irse y dejar a la familia y no sé si serán varas mías, pero yo siento que él se esperó que yo me fuera a dormir para irse. Yo estaba dormido cuando él falleció, él empezó mal en setiembre, ya sabíamos que se estaba apagando y cuando me llamaron que estaba mal fui y me acosté a la par todo el rato y cuando ya me sentí cansado me acosté y me fueron a llamar y cuando llegué al cuarto ya había fallecido.