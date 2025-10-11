El Dari confirmó una noticia inesperada sobre su vida personal

El Dari es un reconocido comediante y creador de contenido de Costa Rica y tiene miles de seguidores en redes sociales. Fotografía: Instagram El Dari. (Instagram/Instagram)

El comediante costarricense El Dari confirmó públicamente una noticia inesperada relacionada con su vida personal que dejó impactados a muchos de sus seguidores.

El amor llegó a su final

A través de sus redes sociales, el también creador de contenido se refirió a una situación que está pasando con su vida y, más precisamente, con su vida amorosa.

Según contó, su relación sentimental con la doctora Sofía León llegó a su fin, aunque las cosas entre ellos no habrían terminado de la mejor manera.

“Hay cosas que no se rompen de un día para otro; se rompen cuando se traiciona la confianza. No voy a entrar en detalles, solo quiero dejar claro que ya no tengo ningún vínculo con Sofía León”, escribió en una historia de Instagram.

El Dari confirmó por medio de este mensaje la noticia de que volvió a la soltería. Fotografía: Instagram El Dari. (Instagram/Instagram)

“Me quedo con la lección”

El Dari aseguró sentirse tranquilo con la decisión de regresar a la soltería y subrayó que sus intenciones siempre fueron las mejores durante la relación.

“Me quedo con la lección y con la tranquilidad de saber que siempre actué con honestidad. Les agradezco que no me sigan relacionando con ella. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto”, finalizó su mensaje.

La noticia fue bastante inesperada para sus miles de seguidores, quienes, de fijo, le deben estar expresando su apoyo en este momento.