Montserrat del Castillo pasó gran vergüenza en el aeropuerto de México por broma que le hizo un tico

Montserrat Del Castillo fue víctima de una broma en el aeropuerto de México.

Montserrat del Castillo no sabía qué hacer ni dónde meterse este viernes en el aeropuerto de Ciudad de México, luego de una gran vergüenza que le hizo pasar un costarricense frente a una sala de abordaje.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo prepara boda en medio de su proceso de separación

La presentadora de canal 7 salió del país este 19 de setiembre en la mañana, pero no contaba con lo que le tenía preparado uno de los acompañantes con los que viajó para cuando salieran del avión.

Castillo viajó junto al comediante costarricense El Dari y la presentadora de Repretel Charlyn López, quienes también son parte de la cobertura en la que anda Montse en representación de Teletica.

Precisamente fue El Dari el que sonrojó a Montse al sorprenderla en medio pasillo del aeropuerto y frente a una sala de abordaje que estaba llena de gente, con la petición que le hizo a las personas de que le ayudaran a cantarle cumpleaños feliz a Del Castillo.

Montserrat del Castillo no sabía dónde meterse con la broma que le hizo El Dari. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y Johanna Villalobos se pidieron perdón por una discordia de años

“Se llama Montserrat. Está cumpliendo años. ¿Me pueden ayudar a cantarle las mañanitas?”, dijo El Dari mientras Montserrat se cubría la cara de la congoja y no paraba de reírse.

La gente atendió la petición del comediante tico, quien a todo galillo y acompañado por algunas personas le cantaron “Las mañanitas” a Montse, quien en realidad nació el 6 de marzo.

“No sabía dónde meterse”, escribió El Dari al compartir en Instagram el video del vergonzoso momento por el que hizo pasar a Montserrat.

“Todavía tengo vergüenza”, reconoció la figura de De boca en boca.

Montserrat del Castillo víctima de una broma en el aeropuerto de Ciudad de México

¿Usted qué haría si la hacen pasar por un momento así de penoso?

LEA MÁS: Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”