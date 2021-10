El Dari.cr intentará bajar de peso por segunda vez en el año

El Humorista y locutor El Dari.cr quiere llegar a pesar 20 kilos menos de aquí a diciembre. Instagram El Humorista y locutor El Dari.cr quiere llegar a pesar 20 kilos menos de aquí a diciembre. Instagram

Como dice el El Dari.cr: “¡Es un ridículo!”.

El humorista y ahora locutor de Vox F.M. Darío Durán intenta bajar de peso por segunda ocasión en lo que va del año.

En enero el comediante, quien es toda una sensación en Instagram, había compartido unas fotos con varios futbolistas y los seguidores empezaron a vacilarlo de que estaba muy gordo y muchos hasta le preguntaron cuál era su talla de brasier.

Aunque se tomó las burlas por el lado amable, Darío sí intentó bajar de peso por un tema de salud; sin embargo, al final no lo logró y más bien empezó a engordar más.

Por eso se prometió que lo intentaría de nuevo, pero aseguró que esta vez sí se tomará el reto en serio.

Dicho desafío personal terminó al final convirtiéndose en una competencia porque llegó a apostar con su compañero y colega del programa “El Despertavox”, Daniel Montoya, para definir cuál de los dos lograba bajar más kilos de aquí a diciembre.

Conversamos con el influencer para saber qué tan serio va la cosa.

–¿Por qué intenta bajar de peso de nuevo?

La primera vez fue por lo de las tetas de pejibaye, pero esta vez voy en serio, dándolo todo (risas).

– ¿Por qué siente que ahora sí lo va a cumplir?

Porque subí a 110 kilos, es el mayor peso que he tenido y ya me asusté. Uno quiere estar sano, más que verse bien físicamente, especialmente en estos tiempos de pandemia que hacer deporte lo ayuda a uno con la oxigenación y a tener una mayor estabilidad emocional. Además, el ejercicio le quita a uno la ansiedad y por eso tomé la decisión, para llegar a un peso adecuado a mi edad (30 años) y mi tamaño (1,78 m).



— En enero pesaba 104 kilos y ahora estaba en 110 kilos

– ¿Qué lo llevó a aumentar tanto de peso?

Me dio mucha ansiedad cuando comencé a trabajar en la radio (julio), porque también estaba trabajando en la Universidad Latina (en el call center), así que ese montón de trabajo me causó ansiedad. Me iba para la radio en la madrugada, salía a las nueve de la mañana y me iba para la universidad, en la noche venía a hacer los Live (en su Instagram) y también estoy estudiando en la universidad en las noches (Administración de Negocios) y me llegué a estresar tanto y me sentía tan cansado que el único hueco que llenaba eso era comer comida chatarra.

— "Llevo dos semanitas full en el gimnasio y ya tengo tres kilos menos", El Dari.cr

– ¿Cuánto se propuso bajar esta vez?

Ya he logrado bajar tres kilos en dos semanas que llevo yendo al gimnasio, estoy en 107 kilos y la idea es llegar a 90 kilos. El slogan del Dari ahora es 20 kilos menos.

–¿Qué siente que ha cambiado para que esta vez pueda lograr el objetivo? ¿En que falló la vez pasada?

Los hábitos. Antes fallé por un tema de constancia y de actitudes. Ahora a veces me acuesto muy tarde, pero ya tengo más tiempo libre (renunció al trabajo en la universidad), entonces, me levanto, voy a la radio y cualquiera diría que vengo a dormir, pero me voy para el gimnasio.

– ¿Se siente presionado por entrenar a la par de Keyla Sánchez?

Sí, pero gracias a Dios somos muy amigos y ya la confianza es muy grande, Más bien Keyla me apoya mucho y pasa diciéndome: ‘dele Dari, dele, dele. ¡Lúchela!’. Keylita me está ayudando mucho con el tema motivacional. Prácticamente ahora lo que he tenido es más disciplina, más tiempo libre y más actitud.

– ¿Está haciendo alguna dieta?

Estoy siguiendo un plan nutricional con el doctor Greivin López, él siempre me ha ayudado mucho.

– ¿Qué siente que le ha costado dejar de comer?

Lo que más me cuesta es que a veces en las noches quiero comerme algo cerdito, como una hamburguesa, una pizzita o unos taquitos. Eso es lo que me ha estado costando porque en la noche se me abre el apetito de comer comida chatarra.

He caído en tentación, no le digo que no, pero estoy tratando de alimentarme bien.

– ¿Y cómo hace con los patrocinios de comida?

Pues sí, hay restaurantes que me patrocinan y otros que me pagan por publicidad, así que lo que hago es que cuando me mandan comidas les hago la publicidad, pero la comida se las doy a mis papás. Que se engorden ellos, yo no. Claro, a la par estoy yo comiéndome una ensalada con un pedazo de carne, pollo o pescado.

— "Ahora estoy enfocado en la radio que es lo que me está generando y en las redes sociales que me va bien", El Dari.cr

– ¿Es cierto que hizo una apuesta con Daniel Montoya (humorista) para definir cuál de los dos baja más peso?

Sí, la idea es definir cuál baja más peso de aquí a diciembre. La apuesta no la tenemos clara todavía con respecto al premio, pero decidimos ponerle bastante.

– ¿Y ha sentido algún cambio en su salud?

Ya me siento con más energía, con más ganas de levantarme e ir a hacer ejercicio, sin pereza, cuando me pongo a correr ya no me ahogo tanto. Ya le voy a agarrando como el ritmo.

– ¿Ha logrado motivar a alguien más?

Claro, ahorita mi novia Allison Bastos le está poniendo duro al gimnasio, ella también me motiva y yo la motivo. No entrenamos juntos para darnos nuestro espacio. Mis seguidores también me escriben para decirme que ellos también están comenzando a hacer ejercicio y que cuando me ven se motivan más.