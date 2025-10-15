El drama de Leonardo Ramírez, el actor al que le negaron la eutanasia y murió tras dura lucha contra el cáncer

La familia de Leonardo Ramírez cumplió su última voluntad en el Parque Nacional. (Expediente Final/Caracol Televisión/Expediente Final/Caracol Televisión)

El actor Leonardo Ramírez, recordado por su participación en la serie ‘Padres e Hijos’, falleció tras una larga batalla contra el cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos décadas. Su familia confirmó que, antes de morir, el intérprete había solicitado la eutanasia, la cual fue negada por las autoridades médicas.

Una carrera que prometía

Ramírez fue uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana gracias a su trabajo en producciones como ‘Padres e Hijos’, ‘La mujer en el espejo’ y el programa juvenil ‘Mucha Música’. Su talento lo llevó a participar en proyectos internacionales y lo convirtió en una de las promesas del entretenimiento latinoamericano.

Un diagnóstico que cambió su vida

El actor colombiano pidió la eutanasia antes de morir a causa de un cáncer con metástasis. (Tomada de Pulzo.com/Tomada de Pulzo.com)

Según reveló el programa ‘Expediente Final’ de Caracol Televisión, el actor fue diagnosticado en 2002 con un cáncer en el mediastino, una zona ubicada entre los pulmones. La enfermedad lo obligó a someterse a intensas sesiones de quimioterapia y radioterapia, tratamientos que no lograron frenar el avance del tumor.

Ante la falta de resultados, el bogotano decidió recurrir a terapias alternativas, entre ellas inyecciones de agua de mar y veneno de escorpión azul, con la esperanza de encontrar una cura. Sin embargo, ninguno de estos métodos logró mejorar su estado de salud.

Su última voluntad

Con el paso de los años, la enfermedad avanzó y el cáncer hizo metástasis, afectando varios órganos vitales. En medio del deterioro, Leonardo Ramírez expresó su deseo de acceder a la eutanasia para poner fin al dolor que enfrentaba, pero la solicitud fue rechazada.

Poco tiempo después, el actor falleció. Como última voluntad, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el Parque Nacional, un lugar que consideraba especial.

La historia de Ramírez refleja la lucha de muchos pacientes que enfrentan enfermedades terminales en Colombia, país donde la eutanasia es legal, pero sigue siendo un tema rodeado de trámites y debates éticos.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de El Tiempo, Colombia, medio de GDA.